«Теплеет» на дорогах

Только за одну неделю инспекторы ГИБДД республики задержали на дорогах больше ста нетрезвых автолюбителей. 68 из них прошли медосвидетельствование, а 34 — отказались.

Так, один из горе-водителей в Урмарском районе привлек внимание местных гаишников тем, что двигался по встречной полосе. Когда полицейские включили «мигалки» и прижали нарушителя к обочине, пьяный сельчанин абсолютно серьезно убеждал их, что едет по своей полосе. Впрочем, ничего удивительного, если знать, что молодой человек никогда не учился вождению и не сдавал экзамены на получение соответствующего удостоверения. Машину, тем не менее, он зачем-то купил и уже не в первый раз попадается за рулем автомобиля. И в этот раз инспекторы составили на него сразу три протокола…

Злостным можно назвать и нарушителя из Козловского района, который 17 апреля был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, а в начале мая снова попался за рулем под хмельком. Причем «рубаха-парень» от этого ничуть не растерял своего веселого настроения и даже попозировал стражам порядка на фоне своего авто, погруженного на эвакуатор. Решается вопрос о привлечении «фотомодели» к уголовной ответственности.

На всех парах удирал от экипажа отдельного батальона ДПС столичного УМВД водитель «БМВ Х5», у которого закончился срок действия водительского удостоверения. Лихач «петлял» между машинами и не тормозил перед пешеходными переходами, подвергая риску других участников дорожного движения. Поэтому когда «бумер» удалось заблокировать, инспектор разбил рукояткой служебного пистолета стекло иномарки. Ценой опасной погони и порезанной руки сотрудника ГАИ чебоксарца, неоднократно привлекавшегося к ответственности за нарушения правил дорожного движения, все-таки остановили…