В Чебоксарах представлена коллекция фестиваля графического дизайна

Отражение культурного ландшафта

В галерее культурного центра «Полигон» открыта выставка эстонского культурного плаката. Здесь можно получить полное впечатление о современном дизайне афиш и плакатов в Эстонии, поскольку на выставке собраны работы дизайнеров этого направления за последние два года.

Экспозицию представляет Фонд регионального развития «Содружество» при поддержке посольства Эстонии в Москве. Всего в камерных залах «Полигона» выставлено 40 музыкальных, театральных и киноплакатов. Это коллекция Хаапсалуского фестиваля графического дизайна прошлого года (фестиваль занимается составлением своей коллекции уже 10 лет).

Как считают организаторы выставки, феномен эстонского культурного плаката — это яркие образы, неожиданные дизайнерские решения и неявное, скорее, подспудное, присутствие национальной составляющей. Дизайнеры виртуозно соединяют актуальность и техническое мастерство.

— Выставка знакомит зрителей с культурным ландшафтом Эстонии, тем, что видят ее жители по пути на работу или домой, — говорит советник по культуре посольства Эстонии в Москве Димитрий Миронов.

— Эта коллекция может быть интересна не только как художественное явление, но и как отражение многообразной культурной жизни Эстонии. Как видим, событий много, и, судя по плакатам, каждое из них заслуживает внимания аудитории. Такое качество культурной жизни хочется видеть и у нас, — отмечает руководитель Фонда регионального развития «Содружество» Михаил Кузьмин.

Фото: Полигон

С технической точки зрения эстонское искусство плаката будет весьма интересно как любителям визуального искусства, так и специалистам.