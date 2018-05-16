На транспорте — летнее расписание

В лесах — восстановительные работы

Пассажирский автотранспорт республики перешел на летнее расписание. В столице и остальных городах открыто 10 дополнительных садовых маршрутов. Всего же таких маршрутов насчитывается более 20, доложил на вчерашнем еженедельном правительственном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов.

Отмечалось, что пригородные пассажиры все активнее пользуются единой транспортной картой. Правда, проезд подорожает в среднем на 3,7%. При этом садоводы перемещаются и на железнодорожных электричках, а также по воде. С 1 мая открылось сообщение на прогулочных рейсах на Волге, с начала июня можно будет отправиться из Чебоксар до Сосновки. Но на «железке» пассажиропоток с каждым годом уменьшается. В этой связи Глава республики поручил более подробно проанализировать ситуацию, чтобы скорректировать выделение дотаций из бюджета на эти перевозки. Возможно, выгоднее пустить по этим маршрутам автобусы…

Предстоящим летом на территории республики должно быть отремонтировано более 80 км федеральных дорог, или четверть всех магистралей данной категории, констатировал министр. На днях было обследовано состояние ряда республиканских трасс с тем, чтобы приступить к приведению их в порядок.

Михаил Игнатьев обратил внимание на своевременное заключение контрактов на ремонт дорог с надежными подрядчиками. При необходимости, если выявится недобросовестность иных дорожников, следует даже приостанавливать работы — бюджетные деньги выделяются на строительство и содержание качественных дорог, которых ждут люди.

Об итогах весенних лесовосстановительных работ доложил министр природных ресурсов и экологии Александр Коршунов. Посадка леса проведена в оптимальные сроки на территории всех лесничеств на площади 395 гектаров, или 101%, на 14 гектарах — работы по лесоразведению. 28 апреля прошел Всероссийский день посадки леса в Заволжье с участием трехсот волонтеров. Было высажено более 25 тыс. сеянцев сосны и других деревьев. Глава республики заострил внимание на сохранности молодых лесов, посаженных в предыдущие годы. Она на уровне 80%, что считается неплохим показателем, а выбывшие посадки восполнены новыми, сказал министр.

Было также указано на усиление противопожарной безопасности в связи с пожароопасной обстановкой в ряде регионов.

21-25 мая пройдет XI Чебоксарский международный кинофестиваль. О готовности к нему рассказал министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Константин Яковлев. В рамках фестиваля пройдет два конкурса — игрового и этнического регионального кино. В жюри первого известный режиссер Александр Прошкин и другие популярные киноперсоны. Приедут также известные киноактеры. Для показов подготовлены столичные кинотеатры, ряд дворцов культуры, залы для встреч и обсуждений, дискуссий. Показы запланированы также в Шумерле, Мариинском Посаде, Канаше и Алатыре. Церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут в кинозале «Сеспель».

Премьер-министр Иван Моторин принял участие в заседании экспертного совета при Ростуризме, состоявшемся в Торгово-промышленной палате России. Речь шла о возможности для регионов презентовать свои туристические проекты, которые войдут в соответствующую федеральную программу до 2025 года. В числе 80 регионов презентовалась и Чувашия с проектом «Сердце Волги». По итогам презентации республика вошла в предварительный рейтинг субъектов, которые будут включены в данную программу, доложил премьер.

Глава республики отметил, что необходимые материалы представлены, и сбоев быть не должно. Обращено внимание на привлечение внебюджетных источников на реализацию проекта.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов доложил о состоянии дел на полях. С запозданием начавшаяся посевная вышла на прошлогодние темпы — по данным на 14 мая, засеяно более 90 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет более 42% ко всей площади.