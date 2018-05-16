Откроют ли кошкам подвальные окошки?

За бездомных животных вступился парламентарий

Федеральные СМИ растиражировали новость под броским заголовком «Минстрой РФ разрешил дырявить жилые дома ради кошек». Аргументом стало высказывание замглавы этого ведомства Андрея Чибиса: «Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал».

Но тут же федеральный чиновник добавил, что по решению общего собрания собственников жилья многоквартирного дома «на эти продухи может быть наложена заградительная сетка для обеспечения воздухообмена в подвальных помещениях».

«Вот как будто бы приняли, наконец, долгожданное и правильное решение, но опять ответственность перекладывают на жильцов. Захотят они — и продухи закроют прочной сеткой. Как иногда у нас проводятся общедомовые собрания, каким большинством голосов там принимаются решения — все знают. Неопределенно все это… Но как бы там ни было, волонтеры не оставят кошек в беде: будут выпускать из подвалов запертых, а в холодное время открывать доступ туда промокшим и озябшим. Только в прошлом году вызволили из каменного плена, устроенного управляющими компаниями в Новочебоксарске, около 100 несчастных кошек», — делится своим мнением Татьяна Вишневская, волонтер благотворительного фонда по защите животных «Живая планета».

Она уверена, что инициатором принятия на государственном уровне судьбоносного для кошек решения выступил председатель Комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов. В одном из недавних номеров «Парламентской газеты» приводятся его слова: «Я рад, что Минстрой пошел нам навстречу, хотя мы этого решения добивались полгода, еще в прошлом году я написал на имя зампредседателя правительства Дмитрия Козака соответствующий запрос». Депутат посетовал, что прошедшая зима стоила жизни сотням тысяч бездомных животных — осенью их замуровывали, закрыв выход из подвалов, а зимой они гибли от морозов, потому что не могли попасть внутрь. А теперь, с возвращением кошек в подвалы, должно прекратиться распространение крыс, отметил парламентарий-эколог, так как вредные грызуны не выносят соседства с мурками.

Его точку зрения разделяют многие сограждане, чтящие законы природы. «Почему-то некоторые уповают исключительно на такой метод борьбы с грызунами, как дератизация. Но так ли она замечательна в многоэтажных домах? — рассуждает ветеринарный врач из Чебоксар Николай Горковченко. — Современные яды кумулятивного, то есть накопительного, воздействия, поэтому до гибели грызуны, даже если их надежно изолировать в подвалах, еще какое-то время жизнеспособны. В поисках пищи и воды им ничего не остается, как через щели, по вентиляционным шахтам мигрировать по этажам и квартирам. И там, в конце концов, умирать. Извлечь мертвых крыс или мышей из вентиляционной системы очень сложно. Не понимаю, неужели кому-то больше нравится дышать смрадом, вместо того чтобы позволить жить в подвалах кошкам — естественным врагам грызунов?»

Ветврач рассказал историю из собственной практики. Когда началось массовое изгнание кошек из подвалов, его знакомые, проживающие в старой пятиэтажке, заметили следы непрошеных гостей. Подвал у них разделен на секции, в которых хранятся припасы — банки с вареньями, соленьями. Они-то и стали объектами тотального исследования со стороны грызунов, оставлявших на них свои биологические отходы. Через экскременты мышей и крыс, как известно, передается много тяжелых инфекций, смертельно опасная мышиная лихорадка, например. Так вот, эти умные жильцы взяли да самовольно открыли отверстия в подвал — кошки туда проникли, а от грызунов не осталось никаких следов. Проблема была решена естественным путем.

А вот дезинфекция подвалов — обработка от насекомых — необходима, настаивает ветеринар, потому что и грызуны, и кошки являются разносчиками блох. Усатым друзьям такая процедура не повредит, и при соблюдении санитарии «подвальные» кошки принесут только пользу.

фото oboi-na-stol.com

Четырех котят, замурованных в подвале элитного чебоксарского дома, спасла недавно Татьяна Вишневская.

ИНОЕ МНЕНИЕ

АЛЕКСАНДР ЮРКИН, заместитель руководителя ГЖИ ЧР — главного госжилинспектора Чувашской Республики:

— Решение оставить для кошек лазы в подвалы еще не принято, во всяком случае, мы не получали рекомендаций для осуществления надзора за такой правовой нормой. Госжилинспекция Чувашии категорически против кошек в подвалах, поскольку, если там будут валяться дохлые кошки, мы обязаны немедленно реагировать и штрафовать управляющие компании. Ведь кошки уходят умирать в укромное место, часто они делают это в подвалах. Или родит кошка в подвале, что делать с котятами? Управляющая компания опять нам жалуется: не может она выкинуть котят, рука не поднимается…

Если Минстрой России все же разрешит эти отверстия, через них будут проникать не только кошки, но и грызуны, и птицы. Так, если в соседнем доме провели дератизацию, то из него грызуны могут разбежаться по окрестностям и попасть в дома, где не закрыты продухи. Разве это хорошо?