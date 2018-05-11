На Красной площади прошел парад дошколят и юнармейцев. Фото

Дружно чеканили шаг

Выпрямив спинку и высоко подняв головы в красных и черных беретках, зеленых пилотках и белых фуражках, шести- и семилетние моряки, десантники и пехотинцы старательно чеканили шаг в строю, внимательно слушая команды своих воспитателей-командиров: «Левой, левой, раз, два, три…»

Парад дошколят и юнармейских отделений городских школ собрал в этом году в Чебоксарах около трех тысяч участников, из них — почти две тысячи дошколят, по дюжине ребятишек от каждого детского сада. Самые младшие участники прошлись по площади в форме военных моряков, десантников, спасателей и пехотинцев.

Приветствовали «бравых солдат» почетные гости. Глава Чебоксар Евгений Кадышев пожелал ребятам расти смелыми, сильными, всегда чтить память героев Великой Победы. Заместитель министра образования Чувашии Алевтина Федорова напомнила детям о страшных событиях Великой Отечественной войны и бесценном подвиге защитников Родины.

Участвовать в параде, пусть даже детском, — большое событие для малышей, признались воспитатели. «Мы каждый день маршировали, старались шагать ровно, в ногу», — рассказала воспитанница старшей группы «Фантазеры» детского сада № 136 «морячка» Катя. Специально для парада мама купила ей туфельки и белые бантики. «А я дома так тренировался, что даже младшую сестренку научил», — гордо заметил коллега по роду войск Данил, поправляя свою черную беретку.

Поддержать дошколят на параде пришли родители, воспитатели и руководители детских садов. «Какие же вы молодцы, — похвалила воспитанников заведующая детским садом № 136 Любовь Чернова, — шли дружно, ровным строем, высоко поднимали ножки!» По словам Любови Николаевны, в эти праздничные дни в их саду проходит множество мероприятий: малыши сами растят цветы и дарят их ветеранам, мастерят для них поделки и открытки, а недавно провели торжественный концерт. Вот и парад ждали с большим нетерпением.

Вслед за детсадовцами по площади промаршировали школьники-юнармейцы, продемонстрировав отличную строевую подготовку. Возглавляли отряды победители и призеры республиканских и городских военно-патриотических и спортивных игр. Малыши завороженно глядели, как чеканят шаг их старшие товарищи.

Фото Олега Мальцева

Впервые парад дошколят прошел в Чебоксарах в 2015 году и собрал более 700 малышей. Нынче в нем участвовало в три раза больше ребят.