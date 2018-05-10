Сотрудники компании «ЭнергосбыТ Плюс» провели экологический субботник на территории Реабилитационного центра для детей в Чувашии

Сотрудники филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в весеннем экологическом субботнике на территории БУ «Реабилитационный центр для детей» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики. Совместно с работниками учреждения энергетики обустроили газоны, подмели асфальтированные дорожки, убрали накопившийся за зиму мусор и покрасили бордюры. В итоге за несколько часов дружеской работы площадка центра была приведена в порядок.

«Готовность к содействию в любом добром деле – отличительная черта компаний «ЭнергосбыТ Плюс» и «Т Плюс», — отметила по итогам субботника директор центра Елена Шафейкина. — За годы сотрудничества энергетики помогли нам организовать и провести не одно мероприятие: тематическое, спортивное, экологическое. И то внимание, которое энергетики уделяют нуждам наших особенных воспитанников, сложно измерить простыми словами благодарности».

Стоит отметить, что участие в экологических субботниках является традицией для филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Ежегодно сотрудники компании наравне с другими горожанами выходят на уборку улиц Чебоксар, Новочебоксарска и Йошкар-Олы.

«Это важное и нужное дело – наводить порядок там, где живешь и работаешь и мы, безусловно, будем эту традицию активно поддерживать и в дальнейшем», — подчеркнула директор филиала Марий Эл и Чувашии Светлана Жаркова.

Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств.