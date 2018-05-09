Михаил Игнатьев: «Для всех поколений россиян Великая Победа стала неисчерпаемым источником силы, основой единства народа»

В день 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, на Красной площади столицы Чувашской Республики состоялся торжественный митинг и парад сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники.

Прямая трансляция мероприятия велась в эфире Национального телевидения Чувашии и ГТРК «Чувашия». Зрителями парада на Красной площади стало свыше 9000 человек.

Ветеранов войны, участников парада, жителей и гостей города с Днём Великой Победы поздравил Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

«Мы никогда не забудем, какую высокую цену заплатил наш народ за мир на земле. Советский Союз принял на себя главный удар фашистских захватчиков. Наши отцы и деды стояли насмерть за каждую пядь родной земли. Напряженно трудились в тылу женщины и дети. Сколько невыносимых страданий и лишений выпало на их долю, как тяжела была горечь утрат», – обратился к участникам митинга Михаил Игнатьев.

Глава республики напомнил, что уроженцы Чувашии мужественно воевали на всех фронтах. Свыше 208 тысяч жителей республики ушли на войну, больше половины из них не вернулись домой. «Мы помним каждого. Наши сердца скорбят и сегодня», – произнес он.

Не оставлен без внимания весомый вклад простых тружеников в общую Победу. «Мы преклоняемся и перед трудовым подвигом старшего поколения, которое в кратчайшие сроки возродило из руин города и села, фабрики и заводы», – отметил руководитель республики

В настоящее время в Чувашии проживают 816 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 13 400 тружеников тыла.

«Мы искренне рады, что можем пожать им руку, низко поклониться и от всего сердца поблагодарить за мирное небо над головой. Спасибо вам за настоящий героизм, стойкость, любовь к Родине и самоотверженность!» – поблагодарил ветеранов Глава Чувашии.

Михаил Игнатьев выразил уверенность, что время не имеет власти над величием Победы Советского Союза в борьбе с фашистской Германией, и как бы ни хотели на Западе умалить значение этого подвига, важно сохранить историческую правду.

«Мы видим, с какой гордостью несут портреты прадедов юные участники шествия «Бессмертный полк», как бережно относятся к георгиевской ленточке, как возлагают цветы и зажигают свечи у мемориалов и обелисков погибшим воинам и замирают в минуте молчания… Для всех поколений россиян Великая Победа стала неисчерпаемым источником силы, основой единства народа!» – подчеркнул Михаил Игнатьев.

«Мы всегда будем помнить тех, кто не щадил себя ради победы над врагом, и делать все от нас зависящее, чтобы продолжить великие свершения наших предков. С праздником Великой Победы! Слава победителям! Слава России!» – завершил свою речь Глава Чувашии.

Почетный гражданин города Чебоксары, ветеран ОАО «Промтрактор» Иван Долгушин, выступая с трибуны, отметил, что для россиян нет праздника важнее и дороже, чем День Победы. «Я помню день, когда закончилась война. Мне тогда было 7 лет, и в тот год я пошел в школу. Мы победили и живем под мирным небом уже 73 года. Это великое счастье», – отметил он.

С праздником участников торжественного мероприятия поздравили также юные учащиеся кадетской школы имени генерал-майора милиции В.А. Архипова Станислав Путяков и Альфия Камалетдинова. «Уважаемые ветераны! Мы, молодое поколение, гордимся вами, вашими победами и берем с вас пример!» – сказали дети.

Митинг продолжился торжественным прохождением сводного полка Чебоксарского гарнизона. В этом году в параде было задействовано более тысячи человек, а также 55 единиц боевой техники.

Торжественный парад принимал военный комиссар Чувашской Республики полковник Александр Мокрушин, командовал — заместитель военного комиссара полковник Александр Исаев.

Праздничный марш открыли юные барабанщицы – воспитанницы музыкального отделения Детской полицейской академии. Затем под звуки марша перед выстроенным сводным полком прошла знаменная группа со знаменем Победы. Под аккомпанемент военно-духового оркестра промаршировали участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮнАрмия», воспитанники кадетских школ, ветераны республиканских организаций и союзов, военнослужащие товарищества офицеров «Сыны Отечества», проходящие военную службу в городе Москве, сотрудники силовых министерств и ведомств.

Состоялись показательные выступления сотрудников спецподразделений ОМОН и СОБР Отделения Росгвардии по Чувашской Республики.

В колонне военной техники зрители смогли увидеть первые советские внедорожники и тяжелые мотоциклы, ракетный комплекс залпового огня БМ-13, более известный как «Катюша», а также танк–легенду Т-34, который был признан лучшей боевой машиной времен Великой Отечественной войны. Помимо техники военных лет были представлены и современные образцы вооружения.

Ярким дополнением парада в рамках 73-й годовщины Великой Победы стало появление в небе легкомоторной авиации, а также выступления спортсменов-парашютистов Чебоксарского аэроклуба, показ гражданских ретро-автомобилей, прохождение колонны байкеров первого в России мотоклуба сотрудников правоохранительных органов и Союза мотоциклистов Чувашии.

В завершение по Красной площади промаршировал Бессмертный полк. Акция прошла в столице республике в шестой раз. С портретами фронтовиков по улицам города прошагали более 30 тысяч человек.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики