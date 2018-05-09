Празднование Дня Победы в Чебоксарах будут транслировать в прямом эфире

9 мая в Чувашии, как и по всей стране, отпразднуют 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия пройдут в столице республики. Это Парад на Красной площади, шествие Бессмертного полка, акции в Мемориальном комплексе «Победа», в парках культуры и отдыха, а также большой салют.

Центральные события праздника можно будет увидеть в прямом эфире на Национальном телевидении Чувашии. Трансляция начнется в 10:00 с торжественной церемонии возложения цветов к Монументу Славы. В 12:00 на чебоксарской Красной площади начнется торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы, а в 12:20 – прохождение сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники.

Также с 12:00 от сквера Национальной библиотеки до Красной площади пройдет Бессмертный полк.

Для тех, кто не сможет посмотреть прямой эфир, Национальное телевидение Чувашии подготовит видеосюжет, который выйдет 9 мая в 19:30.

Кроме того, транслировать прохождение Бессмертного полка и сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники будет ГТРК «Чувашия». Зрители смогут увидеть торжественные мероприятия не только в телеэфире, но и в сети «Интернет» на сайте http://www.chgtrk.ru/, а также на YouTube-канале телерадиокомпании.

В этот же день лучшие моменты прямой трансляции можно будет посмотреть в региональном эфире телеканала «Россия 24» с 19:00 до 20:00 (время уточнятся). В 20:44 на «Россия 1» выйдет специальный выпуск, посвященный празднованию Дня Победы в Чебоксарах.