День Победы. Афиша праздничных мероприятий в Чебоксарах на 9 мая

Программа мероприятий

День Победы – один из главных и счастливых праздников для россиян. Всенародное ликование царит во всех уголках нашей необъятной Родины. Чебоксары со всей страной масштабно отметят Победу в Великой Отечественной войне. Этот день, стал днем памяти. Памяти тем, кто отдал свою жизнь ради нашего мирного неба, ради нашей свободной жизни, ради будущего наших детей.

Главные события

Торжественные мероприятия 9 мая в городе традиционно начнутся в 10:00 с возложения цветов к Вечному огню в Мемориальном парке «Победы». В часовне Иоанна Воина пройдет служба «Поминальная по усопшим воинам». Участники церемонии также возложат венки к памятнику воинам, погибшим в Афганистане, Монументу воинам, погибшим в локальных конфликтах на Северном Кавказе.

В 12:00 на Красной Площади состоится торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники. Всего в параде Победы примут участие более 20 парадных расчетов, 50 единиц техник и 12 орудий. После прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона проедут ретро-автомобили и байкеры. Ярким дополнением парада в рамках 73-годовщины Великой Победы станет показательное выступление Отдела Росгвардии по Чувашской Республике (ОМОН) и парашютистов. Замыкать парад будут участники акции «Бессмертный полк».

Международная акция «Бессмертный полк» пройдет в Чебоксарах в шестой раз. Сказать «спасибо» своим родным может каждый, пройдя в колонне «Бессмертного полка». Необходимо изготовить транспаранты с портретом родственников, принимавших участие в боях Великой Отечественной или ковавших победу в тылу, и прийти к месту сбора участников «Бессмертного полка» – 9 мая в 12:00 к остановке «Национальная библиотека».

Во время шествия полка обеспечивать порядок будут сотрудники полиции, МЧС, будут дежурить сотрудники скорой помощи. Также к организации шествия привлекаются около 50 волонтеров, среди которых есть студенты-медики. Маршрут движения: пр. Ленина – ул. К. Маркса – ул. К. Воробьевых – Президентский бульвар – Красная площадь – Речной порт. По маршруту движения будут установлены точки озвучивания, в Речном порту – организован праздничный концерт.

«Бессмертный полк» пройдет и в Заволжье. Жители поселка Сосновка пройдут парадом в 10:00.

9 мая с 09:00 до 18:00 на Красной площади будет развернута выставка макетов оружия времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и последующих лет.

На выставке будут представлены макеты стрелкового оружия, винтовка Мосина, пулемет «Максим», автомат Калашникова, пистолеты, револьверы и пр. Все экспонаты можно потрогать и сфотографироваться на память.

Также 9 мая на Красной Площади будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Здесь появится возможность ознакомиться с образцами современной военной формы одежды, узнать условия прохождения военной службы по контракту в воинских частях Министерства обороны Российской Федерации.

Полевая кухня для ветеранов 9 мая будет организована в кафе «Лимонад», «Идзуми», «Cernovar» и «Баккара Холл».

С 15:30 на площади состоится праздничная концертная программа «Победный Май». После всех торжественных мероприятий в 20:00 на Красной площади начнется большое театрализованное представление «Летопись Победы», которое объединит более 400 артистов и солистов города. А ровно в 22:00 небо над Чебоксарами украсит Салют Победы. Он продлится около 8 минут. Запланировано 112 залпов – это около 640 изделий.

Мероприятия на площадках города

В Мемориальном комплексе «Победа» в 13:00 запланирована Всероссийская танцевальная акция «Вальс Победы». Чебоксарцы могут закружиться в вальсе под музыку военных лет, как когда-то танцевали наши деды и бабушки 9 мая в далеком 1945-м. В акции примут участие студенты ВУЗов и ССУЗов, горожане и гости столицы.

На площадке перед Дворцом культуры «Салют» развернется большая праздничная программа. С 12:00 до 16:00 клуб исторической реконструкции «Драконы морей» представит три интерактивные тематические площадки: Древняя Русь, Великая Отечественная война, современная армия. Будут продемонстрированы походная жизнь воинов Древней Руси, вооружение солдат РККА и современных армий. Зрители увидят захватывающее боевое шоу, в котором участники клуба исторической реконструкции покажут мастерство владения различными видами средневекового оружия, продемонстрируют навыки строевого боя и командной борьбы. Каждый сможет «прикоснуться» к истории и сделать фотографию на память.

С 16:00 до 18:00 на площадке состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов ДК — «Салют» — Победе!». С 18:00 до 20:00 часов жители Юго-Западного микрорайона города Чебоксары смогут принять участие в ретро-дискотеке «В шесть вечера после Победы».

Городские парки также приглашают на праздничные мероприятия.

В парке «Лакреевский лес» с 10:00 до 19:00 работают аттракционы. С 13.00 до 15.00 горожан ждет концертная программа «Поклонимся великим тем годам!», в 14:30 – состоится конкурсная программа для детей и розыгрыши призов.

В Детском парке им. А.Г. Николаева с 11:00 стартует военно-космический квест. Главный приз победителю – ящик мороженого.