Вице-премьер-министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов об Указе Президента России





— Основная концепция указа – осуществление научно-технологического прорыва в стране, а также в социально-экономическом развитии. Прежде всего, в увеличении численности населения России. Как известно, до 1 октября правительство страны должно разработать механизмы реализации указа и вопросы его ресурсного обеспечения.

Для нас, аграриев, важна нацеленность в указе на развитие высокопроизводительного ориентированного на экспорт агропромышленного комплекса. В Чувашии для этого есть все возможности, большой потенциал. Мы уже вышли на объемы экспорта в размере около 19 миллионов долларов в год, до 2024 года намечено увеличить эту цифру до 26 миллионов. Мы должны понимать, что продукция сегодня в цене только экологически чистая и безопасная – именно это способно продвигать ее на мировые рынки.

Чтобы выжить на современных рынках, нужно увеличивать производительность труда. В указе ставится задача – расти ежегодно не менее чем на 5 процентов. В Чувашии вышли практически на этот рубеж, и надо расти дальше.

В указе значительное место уделено устойчивому развитию сельских территорий. Увеличить продолжительность жизни невозможно без качественного здравоохранения на селе. В республике на сегодня обновлен каждый четвертый фельдшерско-акушерский пункт, а к 2024 году будет обновлен каждый третий.