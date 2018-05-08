В новом «майском» Указе Президента России поставлены задачи по развитию цифровой экономики

Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Владимир Путин поставил перед правительством страны задачу обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. В документе прописано достижение ряда важнейших показателей в сфере информационных технологий.

Реализация мероприятий цифровой экономики невозможна без развития телекоммуникационной инфраструктуры.

Территория Чувашии полностью покрыта сетями сотовой связи. Пользователям широкополосного интернета доступны оптоволоконные каналы связи и беспроводные 3G, 4G-каналы. Отметим, что 2/3 базовых станций в республике работают именно в формате 4G. В ряде городов запущена технология LTE Advanced, которая является промежуточной точкой между 4G и 5G.

В рамках программы устранения цифрового неравенства в Чувашии проложено 600 километров волоконно-оптических линий связи. За время реализации проекта возможность выхода в Интернет получили порядка 50 тыс. человек, проживающих в 111 малых населённых пунктах республики. Созданная под проект оптическая инфраструктура позволит выйти во Всемирную сеть сельским школам, больницам, организациям и предприятиям. Реализация программы будет продолжена, и Интернет придет еще в 20 населенных пунктов в 2018 году.

На смену аналоговому приходит цифровое телевидение. Построенная в Чувашии сеть состоит из 42 объектов связи. В 2017 году запущено вещание первого мультиплекса: 99% населения региона получили доступ к 10 телеканалам в современном цифровом качестве. При переходе на «цифру» жители Чувашии также смогут смотреть местные новости и передачи производства ГТРК «Чувашия».

Продолжается работа по дальнейшему совершенствованию электронного взаимодействия населения с государством. Большинство востребованных услуг сегодня можно получать не выходя из дома. Речь идет о самых разных сферах жизни человека – ЖКХ, образовании, здравоохранении, транспорте, социальной защите и др. По данным Росстата, в 2017 году 60% жителей Чувашии пользовались электронными госуслугами.

Указ Президента России прокомментировал министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики А.С. Иванов:

«Новый «майский» Указ Президента, принятый в эти дни, подтвердил курс на высокотехнологичное развитие нашей страны на ближайшие годы. Цифровая экономика признается новым национальным проектом. Считаю, что это очень важное и ответственное решение. Активное внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в разные сферы экономики и общественной жизни, безусловно, привносит качественные изменения в жизнь всех граждан. Мы стали свидетелями нового этапа научно-технического прогресса, стремительно развивающаяся информационная среда диктует нам новые правила. Многое предстоит сделать на региональном уровне: разработать нормативные документы, запустить новые цифровые проекты. Приоритетных направлений несколько – развитие ИКТ-инфраструктуры, переход на отечественный софт, внедрение «умных» технологий, перевод услуг в электронный вид. Особая задача – развитие кадрового потенциала. Важная роль в работе по переходу на новую модель экономики отводится нашим отраслевым компаниям, которые имеют богатый опыт разработки и внедрения успешных технологичных решений. Большую надежду возлагаем на региональный ИТ-кластер, в состав которого вошли настоящие профессионалы своего дела.

Убежден, что совместными усилиями, при поддержке профессионального сообщества, мы сможем воплотить в жизнь самые амбициозные задачи и вывести отрасль на новый уровень развития. Главной целью всех этих преобразований остается одно – сделать жизнь наших граждан комфортнее, удобнее и качественнее».