9 Мая — День Победы

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободившее мир от фашизма.

Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины.

К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость победной весны. Наш долг сегодня — увековечить их имена и сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских людей.

В праздничный день 9 Мая по велению души и сердца мы поклонимся погибшим воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному огню, встанем в ряды Бессмертного полка.

Уверен, эти традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов — подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отечества.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!

Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и добра!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев