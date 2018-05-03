20 мая на набережной Чебоксар состоится открытие туристического сезона

20 мая в рамках празднования Дня Волги и Всемирного дня скандинавской ходьбы «World Nordic walking Day» на Московской набережной Чебоксар состоится открытие туристического сезона.

Главное событие этого дня – II Фестиваль скандинавской ходьбы «Здоровье на Волге». Начало мероприятия в 10:00. Желающим принять участие необходимо заполнить анкету перед началом мероприятия у стола регистрации.

Организаторы мероприятия – администрация города Чебоксары, Туристско-информационный центр г. Чебоксары, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Республиканский эндокринологический диспансер, радиостанция «Русское радио» и компания «Волга Айс».

Любители прогулок с пользой для здоровья смогут не только пройти свою дистанцию, но и пообщаться со специалистами в этой области. Профессиональные мастер-классы проведут сертифицированные инструкторы INWA: Наталия Безлюдная и Инна Киселёва.

Участие в фестивале – бесплатное. По всем интересующим вопросам можно обратиться по тел.: 8(8352) 23-20-30. Все участники получат дипломы, призы и угощения.

В 12:00 откроется выставка детского рисунка «Московская набережная», «Скандинавская ходьба».

С 11:00 до 13:00 при поддержке администрации г. Чебоксары состоятся экологические мероприятия по очистке прибрежной территории Московской набережной от случайного мусора и водорослей. Приглашаются добровольцы, волонтеры, а также все неравнодушные жители города принять участие в экологическом субботнике «Чистая Волга».

В 14:00 у ворот в «Подземный город» начнется интерактивный квест «Тайны берега Волги».

Вас ждут отличное настроение, яркие эмоции, море позитива и незабываемые впечатления. #СчастьеНаВолге

Справочно: II Фестиваль скандинавской ходьбы «Здоровье на Волге» проводится при поддержке администрации города Чебоксары, Русской Национальной Ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA), АУ «Музейно-туристический центр г. Чебоксары», ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.Чебоксары), а также БУ «Республиканский эндокринологический диспансер» Минздрава Чувашии. При содействии «Русское радио-Чебоксары», АО «Волга Айс», ООО «ЧМКФ «Вавилон», ООО «Футура», сеть клиник «Дент-а-мед», компания «AQUAYAR», кафе-бар «Медвежий угол».