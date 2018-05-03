4 мая пройдет легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани»

Завтра, 4 мая, на новочебоксарском стадионе имени А.Г. Николаева в 26-й раз состоится легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани». Ежегодно соревнование собирает более 1500 человек.

Девизы «Вперед к новым рекордам» и «С «Гранями» бежать веселей!» традиционно подхватывают организации и предприятия, спортклубы, ссузы, вузы. Воспитанники дошкольных учреждений и их воспитатели, выступающие отдельной командой, по составу обычно самые многочисленные. Эстафета «Граней» открытая, в последние годы в ней участвуют и жители Чебоксар.

Спортивный праздник продолжается весь день. По традиции соревнования открывают в 10:30 воспитанники дошкольных образовательных учреждений. В команде по пять мальчиков и пять девочек, каждому нужно пробежать 30 метров. Но какие это метры, сколько азарта, борьбы! И, конечно, переживаний: не упасть, не потерять эстафетную палочку.

А где еще можно увидеть ветеранские команды с суммарным возрастом 210, 250 лет? Победители прошлого года – «Коммунальные сети» Новочебоксарска – и в этот раз готовятся выиграть эстафету прежним составом. В эстафете-2018 в третий раз примут участие городской союз пенсионеров и городское общество инвалидов.

На спортивном празднике «Граней» всегда бывает много именитых атлетов прошлых лет и действующих. Например, не раз бежал эстафету Алексей Соловьев, ныне шестикратный чемпион мира по кикбоксингу.

В программе нынешней эстафеты нет больших изменений. В 14:00 состоится парад открытия и награждение первых призеров. Семейные команды стартуют в 16:45.

В призовом фонде эстафеты – кубки, дипломы, ценные подарки, сладкие призы. Отдельно проводятся конкурс и награждение болельщиков команд-участниц.

Судейство будет осуществлять профессиональная бригада арбитров из ДЮСШ-2 – участники Паралимпийских игр, чемпионатов и первенств России.

По материалам газеты «Грани»