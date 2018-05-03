Музейный анонс на неделю в Чебоксарах

3 мая, 9:30

Ролевая экскурсия «Почувствуй себя солдатом» (Музей воинской славы).

3 мая, 10:00

Интерактивное занятие «Что в мешках носили деды» (Музей воинской славы).

4–6 мая, 11:00, 14:00, 16:00

Мастер-классы по колокольному звону от Ильи Михайлова (Чувашский национальный музей).

4–6 мая Квесты «Приключения Паддингтона» и «Тайники природы» (Чувашский национальный музей).

4 мая Открытие выставки «Слава Воину – Победителю!», посвященной 73-й годовщине Победы советских войск в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Музей воинской Славы).

5 мая, 14:00

Мастер-класс от Мультстудии «БРИО» (Чувашский национальный музей).

6 мая, 11.00-15.00

Музейный выходной для семейных посетителей «Дорогами Победы» (Музей воинской Славы).

Работают выставки:

Чувашский национальный музей: «Во благо Родины: деятельность И.Я. Яковлева и А.В. Жиркевича», «Сокровища медной горы», «Память сердца… память земли» (до 10 мая), «Чувашский государственный театр юного зрителя: 85 лет на сцене и в закулисье».

Музейно-выставочный центр: «Чудо под микроскопом», «Парк пушистых», «На груди красуются», «Слава воину-победителю», Детский музейный центр.

Музей чувашской вышивки: «В творении рук – сила души и тепла», «Прикосновение весны».

Музей В.И. Чапаева: «С именем Чапаева – на страже Отчизны», «Мы, солдаты ушедших эпох», «Выдающиеся люди земли Чувашской».

Литературный музей им. К.В. Иванова: «Халăх ачи пуласчĕ ман» (Стать бы мне сыном народа) к 80-летию А. Кибеч, «Çулсем чĕнеççĕ» (Дороги зовут) к 100-летию Н. Евстафьева, «Мухтав ӗмӗре» (Велик на все времена) к 170-летию со дня рождения И. Я. Яковлева.

Музей М. Сеспеля (г. Чебоксары): «Сеспель в изобразительном искусстве».