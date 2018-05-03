В Чувашии продолжается акция «Народная инвентаризация»

В Чувашии продолжается работа по вовлечению в хозяйственный и налоговый оборот объектов, выявленных в ходе акции «Народная инвентаризация».

Так, по состоянию на 28 апреля 2018 года в рамках акции выявлено 1024 объекта. В перечень объектов, подлежащих вовлечению в оборот, включено 1008 объектов, из них в хозяйственный и налоговый оборот вовлечено 861 объект (85,4%):

бесхозяйные – поставлены на учет в Росреестре в качестве бесхозяйных (по которым собственник не установлен) 139 из 222 выявленных объектов (62,6%);

зарегистрировано право на объекты недвижимости правообладателями на 259 из 289 выявленных объектов, по которым собственниками права не были зарегистрированы (89,6%);

выморочные – наследниками зарегистрировано право на 239 из 288 объектов, подлежащих регистрации (83%);

реализовано 72 из 73 подлежащих продаже и сдаче в аренду объектов (98,6%), в местные бюджеты поступили дополнительные доходы более 117,8 млн рублей;

иные способы – снесены 88 объектов и приведены в надлежащий вид 64 объекта из 161, находящихся в частной собственности (94,4%).

Отметим, что акция проходила в 2017 году в рамках реализации Послания Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева с участием граждан, общественности, средств массовой информации.

Инвентаризация проводилась в отношении пустующих, заброшенных объектов недвижимости: зданий, строений, сооружений, построек, садовых/дачных домов или иных построек. Особое внимание в ходе акции уделялось объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) муниципальной собственности, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Также в рамках акции неэффективным собственникам напоминали о требовании содержать объекты в надлежащем состоянии.

Перед органами местного самоуправления стоит задача вовлечь в хозяйственный и налоговый оборот все выявленные объекты, а ветхие – привести в порядок или снести.

Данная работа продолжена и в 2018 году. Особое внимание органами местного самоуправления уделяется частному сектору с целью побуждения граждан регистрации права собственности на объекты недвижимости. Например, в рамках «народной инвентаризации» вовлечен в налоговый оборот (зарегистрировано право собственности) жилой дом, расположенный в с. Большие Шемердяны Ядринского района.