«Ростелеком» поддержал юных робототехников из Чувашии

«Ростелеком» и Центр молодежного инновационного творчества Чувашии подвели итоги регионального этапа Всероссийской робототехнической олимпиады. Участие в турнире «Еда имеет значение» приняли три сотни робототехников из Чувашии в возрасте от 5 до 17 лет.

Специальный приз от цифрового оператора за самую оригинальную конструкторскую разработку в категории «RoboJunior» получил проект «Чудо-печь» первоклассника Константина Карпова из Новочебоксарска. Еще 18 школьников отмечены сертификатами на экскурсионную поездку в Иннополис.

Константин Карпов: «Моя разработка – чудо-печь для выпекания пиццы. Технология полностью автоматизирована, поэтому человеческие ресурсы требуются только на этапе закладки продуктов. На сборку конструкции и написание программы для дистанционного управления мне потребовалось три дня».

Школьники постарше собирали роботов с автономной системой. В категории «Сокращение пищевых отходов» автоматизированные машины отсортировывали фрукты по качеству и внешнему виду, а после доставляли их на безотходную обработку.

В состязании «Точное земледелие» роботам предстояло собрать информацию о плодородности почвы и произвести посадку сельхозкультур.

В футбольном турнире машины с искусственным интеллектом сразились с техникой, управляемой человеком дистанционно. Со счетом 10:8 выиграли роботы.

Победители регионального этапа выступят на Всероссийской робототехнической олимпиаде, которая пройдет летом 2018 года в Иннополисе. А команды, ставшие лауреатами в состязаниях: «Сокращение пищевых отходов», «Творческая категория», «Точное земледелие», «Сортировка посылок», «Футбол RRO» – и победитель в номинации «Следование по линии» отправятся в инновационный город уже в середине мая. Благодаря «Ростелекому» школьники из Чувашии посетят местный лицей и университет, а также станут участниками мастер-класса по робототехнике от студентов вуза.