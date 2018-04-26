Проект «Inforge» педагога из Чебоксар получил приз конкурса «Классный интернет»

«Ростелеком» наградил лауреата конкурса интернет-проектов «Классный интернет» из Чувашии. Учитель информатики школы № 17 города Чебоксары Игорь Чернов занял второе место в номинации «IT-приложения и игры».

Игорь Чернов представил на конкурс бесплатное android-приложение «Infoge». Разработка, опубликованная в Google Play, помогает девятиклассникам в подготовке к аттестации по информатике. Электронный ресурс содержит теоретический и практический материал и экзаменационные упражнения. Программу уже установили почти 5000 человек, оценив ее в 4,9 балла.

Игорь Чернов, лауреат конкурса «Классный интернет»: «Первоначально «Infoge» пользовались только мои ученики. Конкурс же стал площадкой, которая помогла представить проект новой аудитории. Только за последний месяц количество скачиваний увеличилось вдвое. Сегодня разработка популярна среди школьников из России и стран СНГ. В своих комментариях к приложению они отмечают его практическую ценность, что очень приятно».

«Ростелеком» проводит конкурс школьных интернет-проектов третий год подряд. В 2017 году в нем приняли участие 180 авторов со всей России. 36 проектов прошли отбор в финал. В числе финалистов оказался Игорь Чернов. В подарок от «Ростелекома» он получил планшетный компьютер. Награждение состоялось в Чебоксарах в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады по робототехнике.