Ребята из Чувашии приняли участие в военных учениях на Балтийском флоте

Искали в море диверсантов

Что значит быть настоящей командой, частью экипажа военного корабля и выполнять реальную боевую задачу прочувствовали на себе школьники из Чувашии, в очередной раз побывав на Балтийском флоте. Поездку детей на флот организовал Совет отцов Чувашии совместно с республиканским Союзом ветеранов ВМФ.

В течение недели ребята проходили стажировку на базовом тральщике «Новочебоксарск». Напомним, БТ-212 был переименован в честь города химиков в декабре прошлого года. По словам руководителя Союза ветеранов ВМФ Чувашии Владимира Крюковского, сейчас корабль базируется в порту Балтийск – военно-морской базе Балтийского флота, где, кстати, также находятся ракетный катер «Чувашия» и все еще стоит в ожидании переезда на постоянное место жительства в город-тезку списанный сторожевой корабль «Чебоксары». Еще один подшефный корабль республики «Ядрин» выполняет боевые задачи на Северном флоте.

Ученику чебоксарской школы № 59 Савелию Ярдушкину, который вот уже третьи свои каникулы провел на флоте, посчастливилось побывать на всех четырех кораблях, «породнившихся» с нашей республикой. В ходе последней поездки в Балтийск ему особенно понравилось «стажироваться» на «Новочебоксарске».

— Это противоминный корабль, его днище обшито деревом, чтобы на него не реагировали магнитные мины, — со знанием дела просветил корреспондента «СЧ» четвероклассник. – В длину он около 50 метров, экипаж составляет 45 человек. Матросы сразу приняли нас в свою команду. Мы изучали устав, несли вахту, до блеска начищали медянки — такие круглые детали. У нас был строгий распорядок дня, который непременно начинался с утренней зарядки.

А однажды, рассказал Савелий, им повезло принять участие в военных учениях. Мальчишкам выдали полное обмундирование – бронежилеты и каски, которые, по словам ребят, оказались очень тяжелыми, и поставили перед «новобранцами» задачу: пристально следить за водной гладью и не подпускать к кораблю ни одного диверсанта. И хотя врагов на водной глади юные патриоты так и не заметили, все же достойно вынесли двухчасовую ночную противодиверсионную вахту.

Интересно было побывать на пограничных сторожевых кораблях — «Чебоксары» 1988-го года постройки и «Надежный», которому всего-то пару лет. Сравнивая двух «пограничников», Савелий признался, что на старом корабле ему больше понравилось: на современном «Надежном» все управление на кнопках, а на «Чебоксарах» каждая деталь интересна, есть к чему прикоснуться. И сказал, что очень бы обрадовался, если бы подшефный корабль все же перевели в столицу Чувашии и сделали из него музей, как, например, в Калининграде.

— Многие ребята, посетив такой корабль-музей, захотят стать моряками, — уверен Савелий, который и сам, между прочим, мечтает после окончания начальной школы поступить в Мурманское нахимовское училище. – Сначала я думал, что стану каким-нибудь инженером-конструктором, но после поездки на Северный флот, где мы с ребятами побывали на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», точно решил, что буду морским офицером.

Стремления школьника одобрили ветераны ВМФ Чувашии и заверили, что таким талантливым ребятам обязательно окажут поддержку. Выбор Савелия поддержали и его родители, к слову, папа и старший брат мальчика – летчики.

— И не предполагали, что младшего сына потянет на морские просторы, он очень повзрослел после первой же поездки на Балтийский флот, — призналась мама Людмила. – Если поступит в нахимовское, мне, конечно, нелегко будет разлучаться с ним на время учебы, но все же я рада, что он выбрал настоящую мужскую профессию.

МЕЖДУ ТЕМ

«Чебоксары» просятся домой

Как уже сообщала «Советская Чувашия» в публикации «Чебоксарам» нашли место» в номере от 6 апреля 2018 года, администрация столицы республики заказала проектные и изыскательские работы для установки на набережной реки Волги сторожевика «Чебоксары». О том, готов ли корабль к переезду, рассказал его командир Антон Харитонов, с которым нам удалось связаться по телефону.

— Третий год как корабль списан, но у него по прежнему есть экипаж, правда не 40 человек, как было тогда, когда он находился в строю, а лишь десять. Наша задача – обеспечивать его живучесть и непотопляемость, — доложил Антон Михайлович. – Мы содержим его в полном порядке, поддерживаем работоспособность систем. Круглосуточно по два человека несут вахту.

По словам командира, в составе экипажа есть те, кто еще 20 лет назад проходил на «пограничнике» срочную службу, кто преодолел с «Чебоксарами», считавшимся когда-то самым ходовым кораблем на Балтике, тысячи морских миль и, конечно, по-настоящему любит его и верит, что у него есть своя душа.

Списанные корабли обычно распиливают на металлолом. Но экипаж все же надеется, что «Чебоксарам» удастся избежать столь печальной участи. По данным Союза ветеранов ВМФ Чувашии, шефскую помощь «Чебоксарам» по-прежнему оказывают депутаты Чебоксарского городского собрания Виктор Горбунов, Владимир Радин и Сергей Лебедев. Ну, а главное, есть распоряжение Правительства РФ, согласно которому сторожевой корабль должен быть передан в качестве музейного экспоната в муниципальную собственность Чебоксар. Но дело это не сиюминутное.

Как разъяснил Антон Харитонов, перед тем, как отправлять корабль на Волгу, нужно провести доковый ремонт, обследовать днище, провести соответствующие операции для его дальнейшей стоянки, чтобы корпус не разрушался, и корабль мог еще долго служить в качестве музея. Немало времени займет оформление документов. Сам же процесс «перевода» корабля на новую стоянку не сложен, если есть соответствующая техника.

— Я сам из Зеленодольска и как-то приезжал в Чебоксары с родителями, город и вправду красивый, ухоженный, чистый, впрочем, как и его тезка-корабль, — сказал напоследок командир сторожевика. — Думаю, они оба достойны, чтобы быть рядом.