Молоко как от домашней буренки

В середине апреля на территории объединенного сельскохозяйственного комплекса «Акконд-агро» и «АККОНД МОЛОКО» прошел выездной семинар руководителей сельхозпредприятий и глав крестьянско-фермерских хозяйств Янтиковского района. Собравшиеся обсудили вопросы по совершенствованию качества продукции, производимой чувашскими аграриями.

Место проведения мероприятия выбрано не случайно, упомянутый комплекс — один из крупнейших производителей высокосортного молока и единственное молочнотоварное предприятие полного цикла в республике, выпускающее натуральные, высококачественные молочные продукты.

Об успехе этого аграрного проекта рассказал генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов.

— Ваш агрохолдинг хорошо известен как в республике, так и за ее пределами, его «молочный» ассортимент широк и пользуется постоянным спросом. Расскажите, пожалуйста, об истоках столь успешного направления.

— Кондитерская фабрика «АККОНД» не просто выжила в сложные 90-е, но и, накопив бесценный опыт работы в изменившихся условиях, вступила в новое тысячелетие с твердой убежденностью в том, что расширение горизонтов бизнеса — это не просто красивые слова, а естественное развитие любого успешного предприятия. Да, такое развитие многотрудно, но при грамотном, выверенном подходе с лихвой окупает себя, помогая предприятию успешно внедриться и работать в новой рыночной нише. Так произошло, когда в 2008 году мы приняли решение о диверсификации, в рамках которой в одном из районов республики был возведен молочный комплекс.

— Сегодня этот сельскохозяйственный комплекс состоит из молочнотоварной фермы «Акконд-агро» и современного молокоперерабатывающего завода «АККОНД МОЛОКО». В чем преимущество такого тандема?

— В замкнутости производственного цикла. У нас все свое: поля, корма, коровы! В экологически чистом районе республики — свыше 3,5 тысячи гектаров земли, на которой возделывается натуральная кормовая база для более чем 2000 коров голштинской породы, содержащихся на нашей ферме. Это позволяет производить самую что ни на есть натуральную продукцию — из собственного молока, без использования сухого молока и растительных жиров.

— Молочная продукция под маркой «АККОНД» всегда по-домашнему вкусна и свежа. Как вы этого добиваетесь?

— Есть известная фраза: «Что у коровы на языке, то и в молоке». Специально для наших буренок выращиваем корма без использования агрохимии. При этом для разных групп животных разработаны свои индивидуальные «диеты» — рационы, зависящие от стадии лактации. Следующий немаловажный фактор — самочувствие и настроение коров, зависящие в первую очередь от условий их содержания. Им, условиям, уделяется огромное внимание. Современные коровники оборудованы в соответствии с самыми прогрессивными рекомендациями: буренки находятся на беспривязном содержании, им обеспечивается оптимальный микроклимат, автоматическая подача воды, музыкальное сопровождение во время дойки. И даже, представьте, мягкие маты для сна, чтобы вымя, легкие и копыта животного находились в максимально благоприятных условиях, это уберегает коров от распространенных заболеваний. Такая забота благоприятнейшим образом отражается на качестве и количестве молока. Животные находятся под круглосуточным контролем высококвалифицированных специалистов и автоматики. У каждой коровы есть электронный чип, отслеживающий состояние ее здоровья и настроения, а все данные заносятся в индивидуальный паспорт. В доильном зале установлено высокотехнологичное европейское оборудование, позволяющее контролировать качество молока во время доильного процесса.

После дойки молоко поступает на молочный завод в течение максимум 2 часов. Высокая скорость и оптимальная температура транспортировки препятствуют размножению микробов и позволяют сохранить все полезные элементы. Затем, на заводе, молочное сырье проходит обработку в герметичном резервуаре по технологии прямого розлива, которая бережно сохраняет все ценное, что есть в молоке. После фасовки продукция сразу доставляется в розницу. То есть «аккондовское» молоко оказывается на прилавках магазинов в день дойки, путь от производителя до торговой организации сведен до минимума.

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Какую бы продукцию ни производил холдинг «АККОНД», качество для него было и остается приоритетной задачей. Являясь инициатором внедрения Кодекса добросовестных практик для кондитерской отрасли, свое бескомпромиссное отношение к качеству, к работе в целом «АККОНД» перенес и на аграрный бизнес.

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— Наверняка в такой бизнес приходится хорошо вкладываться. Насколько важно внедрение инноваций в материально-техническую базу производства?

— Разумеется, развитие требует немалых ресурсов. Но создать по-настоящему качественный продукт можно только на современном производстве, где применяются самые передовые технологии. «АККОНД» осуществляет постоянные многомиллионные инвестиции в свой сельскохозяйственный дивизион, ведь спрос на молочную продукцию «АККОНД МОЛОКО» стабильно растет, и это требует расширения производства. Только в прошлом году дополнительно вложили более 140 млн рублей в агропредприятия, благодаря чему были введены в строй новые зернохранилище и сенохранилища, два телятника на 250 голов каждый, изолятор для коров и другое. Проведена полная реконструкция доильного зала, увеличен родильный блок. А также построены дополнительные административный и производственный корпуса молочного завода. Модернизация молочного цеха позволила выйти предприятию «АККОНД МОЛОКО» на новый уровень с объемами переработки более 100 тонн молока в сутки.

— Валерий Николаевич, всем известно, что ваша кондитерская фабрика увенчана наградами и призами за отменное качество и безопасность продукции. Агрохолдинг продолжает эту традицию?

— Да, действительно, собственная сертифицированная лаборатория осуществляет контроль качества на всех без исключения этапах производства — от заготовок кормов до упаковки готовой продукции. По собственной инициативе «АККОНД МОЛОКО» прошел добровольную проверку на отсутствие ГМО, протоколы лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике подтверждают чистоту продуктов. Вся производимая молочная продукция соответствует нормам санитарно-гигиенических, радиологических и микробиологических исследований.

Продукция «АККОНД МОЛОКО» имеет также международный сертификат соответствия системы менеджмента безопасности пищевой продукции ИСО 22000:2005, который регулярно подтверждается независимой комиссией и гарантирует абсолютную безопасность и высокое качество.

Продукты марок «От Красули», «Гармония дня» отмечены профессиональным сообществом, об этом говорят медали и дипломы отраслевых выставок и конкурсов, в том числе всероссийского конкурса «Лучшее — детям». А потребители, знающие «АККОНД» как одну из пяти ведущих кондитерских фабрик России, уже давно сделали свой выбор в пользу натуральных молочных продуктов с таким же логотипом, высокое качество которых можно гарантировать только на предприятиях полного цикла.

— Скажите, чем сейчас живет предприятие и что в планах на будущее?

— В современном мире все больше людей придерживается принципов правильного питания и здорового образа жизни. Давно известно, что молочные продукты — это основа сбалансированного питания здорового человека, в том или ином виде они присутствуют на столе у каждого. «АККОНД МОЛОКО» стремится учитывать все последние тенденции и пожелания покупателей. Под брендами «Гармония дня» и «От Красули» на рынок поставляется молоко, кефир, ряженка, варенец, простокваша, бифидок, сметана, йогурт, творог и мягкий сыр. Эти продукты вы ежедневно можете приобрести в наших фирменных магазинах и других торговых точках республики.

Нынешним летом планируется закупка производственных линий для расширения ассортимента молочных продуктов в новых видах упаковки. Каких — пока оставлю в тайне, пусть будет сюрпризом. Надеюсь, любителей молочных продуктов порадуют наши новинки.

Ольга Николаева

Рацион буренок состоит только из кормов с собственной фермы, без добавления агрохимии.

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