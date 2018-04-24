Приближая будущее

Цифровая экономика начинается с технологий

«Умные» счетчики газа, света и воды, автоматически передающие данные о потреблении ресурсов, «вай-фай» в транспорте, запись к врачу через Интернет и даже «умные» дорожные знаки, которые в случае повреждения известят об этом дорожников, — всевозможные электронные сервисы получают все большее распространение. Они заметно экономят и время, и деньги, да и в целом делают нашу жизнь проще и удобнее. Еще одним шагом в будущее стало соглашение о развитии цифровой экономики в республике. На днях его подписали компания «МегаФон» и правительство Чувашии.

С его помощью удастся повысить уровень социально-экономического развития, а также качество жизни в республике, уверены стороны. Так, компания «МегаФон» планирует и дальше повышать доступность услуг связи в Чувашии, развивать новые стандарты связи в городах и отдаленных уголках республики, а также оказывать поддержку региону по переходу на «цифру». «Мы уверены, что наше технологическое лидерство, интеллектуальные ресурсы, а также опыт помогут в создании цифровой экономики Чувашии», — подчеркнул директор Поволжского филиала «МегаФона» Владимир Карпушкин.

Заинтересованы в «цифровизации» экономики и в правительстве республики. «Проектам, которые формируют и развивают умную, цифровую экономику Чувашии, мы оказываем особое внимание, — отметил председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин. — Сегодня жители региона активно пользуются новыми возможностями услуг связи, выходят на сайты государственных органов, пользуются порталом «Госуслуги.ру» с любых мобильных устройств и из любого населенного пункта республики. Соглашение с компанией «МегаФон» позволит нам подняться на новый уровень в решении этих задач».

«Цифровые» проекты в Чувашии, к слову, планируется внедрять в различные сферах: в общественном транспорте, ЖКХ, туризме, общественных пространствах, образовании, медицине.

Особое внимание в развитии цифровой экономики республики будет уделяться созданию необходимой на то телекоммуникационной инфраструктуры — без доступной и качественной связи и ресурсов невозможно внедрение «умных» технологий, отметили участники. Как сообщил Владимир Карпушкин, за последние три года компания вложила в развитие инфраструктуры почти 700 миллионов рублей. Сегодня скоростные возможности сети 4G доступны 71% жителей республики, и этот показатель охвата будет дальше только расти.

Хорошую оценку инфраструктура оператора получила от государственных и бизнес-клиентов — мощности компании позволяют им работать с большим массивом собственных данных.

Соглашение «заработало» в тот же день. Высокие гости нажали символическую кнопку запуска технологии LTE Advanced, продолжения популярного стандарта 4G, — в знак выхода телекоммуникационных технологий в Чувашии на новый уровень.

Фото Евгения Николаева

В правительстве республики заинтересованы в развитии цифровых технологий в Чувашии.

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