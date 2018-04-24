Лидер в конкурсе производительности

Филиал АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» одержал победу в номинации «Лидер эффективности предложений по улучшениям» в конкурсе лидеров производительности на кубок имени А.К. Гастева на Красноярском экономическом форуме. Награды победителям и номинантам вручали вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович и председатель совета Межрегионального общественного движения «Лин-форум. Профессионалы бережливого производства» Алексей Баранов.

Первенство предприятию присуждено по итогам аттестации, проведенной независимыми экспертами из числа ведущих консультантов и лучших производственных топ-менеджеров страны. Они изучили уровень развития процессов, сотрудников, менеджмента и уровень устойчивого развития предприятия, оставили рекомендации по дальнейшему развитию системы бережливого производства.

На заводе ведется активная работа по внедрению предложений по улучшению и рационализаторских предложений. Так, за 2017 год внедрено 35 рацпредложений работников завода с ожидаемым экономическим эффектом в 37,5 млн рублей. На предприятии налажена система поощрений за рационализаторские предложения.

В соревновательных программах конкурса на кубок Гастева в сезоне 2017-2018 года приняли участие 55 организаций, среди которых предприятия холдингов «Швабе» и «Сибур», а также «Северстали», «Татнефти», «Газпромнефти», РЖД, «ТехноНИКОЛИ», Федеральной торговой сети «Пятерочка».

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