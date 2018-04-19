На крыше чебоксарского магазина обнаружили девочку

Как с неба свалилась…

В выходной день жительница дома по Молодежному переулку мыла окна в своей квартире, да так и застыла с тряпкой в руках: на крыше расположенного внизу магазина стояла девочка лет пяти-шести в домашней одежде, в одних носочках.

Женщина тут же вышла на улицу, вместе с прохожими помогла малышке спуститься с крыши по пожарной лестнице и вызвала полицию. Очевидцы объяснили, что раньше эту девочку здесь не видели, и как она могла попасть на крышу магазина, понятия не имеют. Версия самой героини переполоха звучала совсем уж неправдоподобно, чтобы в нее можно было поверить. До выяснения обстоятельств стражи порядка поместили малышку в районный социально-реабилитационный центр. Заявлений о пропаже ребенка такого возраста в полицию не поступало.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проверили жильцов дома, возле которого нашли девочку, но в списках собственников и нанимателей жилых помещений ее семья не значилась. Не оказалось дошкольницы, страдающей врожденным заболеванием, и в базах данных лечебных и образовательных учреждений города. Все прояснилось лишь наутро, когда мама «потеряшки» вернулась домой после ночной смены и хватилась дочки. Как раз в этот момент ей позвонили инспекторы ПДН, которые пришли по адресу регистрации мамы и узнали ее телефон от бабушки девочки. Квартиру по Молодежному переулку женщина снимает недавно, поэтому не успела познакомиться ни с кем из соседей.

Выяснилось, что накануне, пока мама на работе, девочка осталась на попечении своей старшей сестры. Та отлучилась в магазин, а вернувшись, увидела открытое окно. Девушка долго звала сестренку, которая, вероятно, пролезла через оконную решетку и спустилась на крышу, но никто не отзывался. От испуга старшая ничего не сказала матери, которая не раз звонила домой, чтобы узнать, как там дочки. Состояние шестилетней девочки с особенностями развития в последнее время беспокоит не только маму, но и медиков — она проходит лечение в специализированной клинике.