Новости районов Чувашии короткой строкой

В ШУМЕРЛЕ состоялся муниципальный этап Всероссийской робототехнической олимпиады. Соревновались 8 школьных команд города. Победители примут участие в региональном этапе олимпиады, который пройдет 22 апреля в Чебоксарах.

В КОЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ в деревне Нижнее Анчиково прошел конкурс гармонистов-самоучек, посвященный памяти композитора, заслуженного артиста Чувашии Юрия Мясникова и замечательного гармониста Ермолая Тихонова. Оба они родились и выросли в этой деревне.

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ прошел форум ТОСовских (ТОС — территориальное общественное самоуправление) идей. Лучшим «партнерам местной власти» вручены грамоты и благодарности. Работали тематические площадки, на которых обсуждались актуальные проблемы города.

В КАНАШЕ в пасхальную неделю, как говорят в народе, на Красную горку, во Дворце бракосочетаний зарегистрировались 9 влюбленных пар. Сотрудники ЗАГСа выразили надежду, что новые семьи будут крепкими, ведь «кто на Красную горку женится, тот вовек не разведется», гласит народная мудрость.

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