«Кубняночка» из Чувашии едет на «Поле чудес»

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН. На днях молодежная группа народного вокального ансамбля «Кубняночка» получила приглашение на съемки телепередачи «Поле чудес» Первого канала.
Как сообщила руководитель народного вокального ансамбля Альбина Кокшина, съемки состоятся в студии Останкино 22 апреля, передача будет посвящена Дню Победы. Альбина Васильевна примет участие в качестве игрока за «барабаном», а коллеги поддержат ее чувашской национальной песней.
Такое приглашение — это отличный подарок ко дню рождения, говорят артисты, ведь на днях «Кубняночка» отметит 31 год со дня образования ансамбля. Всего в его двух группах, ветеранской и молодежной, занимается 25 человек. Стоит отметить, что коллектив постоянно участвует в районных, республиканских конкурсах, всероссийских и международных фестивалях и является гордостью Комсомольского района.

фото cap.ru
Представители «Поля чудес» пригласили «Кубняночку» на съемки телепередачи еще в прошлом году под впечатлением от яркого выступления чувашских артистов на международном фестивале «Алтын Майдан», проходившем в Крыму. Получив приглашение во второй раз, артисты стали собираться в дорогу.

Один Ответ

  1. Может быть «Кубняночка» достойно представит Чувашию. Но ведь был Сюндюковский фольклоhный «Кунер»… Словом, без комментариев… В 21 веке такое смотреть и слушать?

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