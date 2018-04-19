Эвакуация в «Солнечном городе»

ЦИВИЛЬСК. Тревожный сигнал об обнаружении взрывного устройства в один из будничных дней нарушил покой в детском саду № 7 «Солнечный город». К счастью, тревога оказалась учебной.

Однако взрослые и дети отнеслись к учениям серьезно и ответственно. По сигналу педагоги спешно вывели всех малышей через эвакуационные выходы, отвели их на безопасное расстояние и рассредоточили на группы. По словам спасателей, отработка тренировочного сценария поможет персоналу детского сада, не поддаваясь панике, четко и слаженно действовать в чрезвычайной ситуации.

А пока воспитатели «спасали» детей, прибыли полицейские, вооруженные табельным оружием и экипированные специальными защитными средствами, и оперативно «обезвредили» угрозу.

фото cap.ru

По словам воспитателей, даже самые маленькие воспитанники не испугались и послушно выполняли указания педагога.