Найден партбилет военкома

Поисковики отряда «Стальное пламя» Волгоградской области в ходе работ в Октябрьском районе нашли партийный билет Максима Степановича Жировова, 1912 года рождения, призванного в РККА Алатырским райвоенкоматом.Бывший военком батальона 760-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии попал в плен 29 августа 1942г. в ходе боев под Сталинградом. Дома по Кривоколейному переулку в городе Алатырь его осталась ждать супруга Александра Егоровна…

Как удалось выяснить членам поискового объединения «Алые маки» из Чувашии, Максим Жировов в течение почти трех лет содержался на территории Австрии в концлагере Гузина, выполнял изнурительные работы на каменоломне. После освобождения из плена он прошел проверку в 359-м запасном полку 14-й запасной Чебоксарской стрелковой дивизии и 20 декабря 1945г. был направлен в Алатырь. Плен, видимо, для Жировова не прошел даром, — он стал лейтенантом, хотя звание политрук приравнивалось к старшему лейтенанту.

Удалось определить, что родом Максим Жировов из села Редкодубье Ардатовского района Мордовии. Пока ничего не можем сказать о послевоенной судьбе политрука Жировова. Известно только, что в 1988году ему как ветерану был вручен орден Отечественной войны II-й степени…

Евгений Шумилов,

председатель совета Чувашского регионального отделения

ООД «Поисковое движение России»

Это фото найденного партбилета прислал председатель совета Волгоградского регионального отделения поискового движения России Андрей Орешкин.