«Безналичка» на уровне политики

Распоряжением Кабинета Министров республики утверждена «дорожная карта» по реализации проекта «Безналичная Чувашия» на 2018–2019 годы.

Документ дает официальный старт реализации в регионе государственной политики по сокращению наличного денежного оборота. Карта охватывает все организации сферы потребительского рынка, а также структуры, в которых предоставляется наибольшее количество коммерческих услуг населению, сообщают в Минфине республики.

Ряд механизмов по сокращению оборота «налички» в республике уже действует. Внедрена, в частности, система безналичной оплаты проезда по единой транспортной карте, завершен переход на выдачу зарплаты работникам бюджетной сферы на карты национальной платежной системы «Мир».