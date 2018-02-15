Первый тур пройден

На I отборочном туре XVII Дельфийских игр России в Чувашии достойно представили свою родную чебоксарскую детскую школу искусств № 1 шестнадцать учащихся всех ее отделений, художественного, театрального и музыкального.

Победа в отборочном туре улыбнулась немногим. Например, юным театралам пришлось сражаться с талантливыми участниками, приехавшими из Шумерли, Новочебоксарска, Чебоксар, Урмарского и Аликовского районов. Все они читали перед жюри по два произведения, одно из которых было посвящено любви к Родине. В результате в номинации «Художественное чтение» дипломы за второе место получили Кира Цэрнэ и Регина Сеслюкова. А вот баянистка Ксения Пальмова стала абсолютной победительницей в номинации «Инструментальное исполнительство».

Фото школы искусств № 1

В прошлом году Ксения Пальмова стала дипломантом V Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах имени композитора Евгения Дербенко.