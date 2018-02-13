Глава Минобрнауки России проведет прямой эфир ВКонтакте

13 февраля в 18:30 министр образования и науки России Ольга Васильева проведет прямой эфир #VKLIVE и ответит на вопросы пользователей ВКОНТАКТЕ. Видеоплеер с прямой трансляцией доступен по ссылке

Основная тема эфира – ЕГЭ 2018. До 1 февраля старшеклассники могли определиться, какие экзамены они будут сдавать в этом году. Ольга Юрьевна ответит на вопросы о ЕГЭ и затронет другие важные аспекты образования и науки в России.

С октября 2017 года в сообществе Минобрнауки России ВКонтакте проходят трансляции научных лекций из ведущих вузов под единым хештегом #ЛекторийМинобрнауки. В проекте принимают участие десятки федеральных и региональных университетов, включая МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, ИТМО, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ, Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет и многие другие учебные заведения.

СПРАВОЧНО. #VKLive — серия онлайн-трансляций в прямом эфире ВКонтакте, где известные бизнесмены, актёры, музыканты, политические деятели, спортсмены и журналисты отвечают на вопросы пользователей социальной сети.