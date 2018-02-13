Все услуги — на едином портале

А зарегистрировать вас могут даже в ЗАГСе

Еженедельная планерка у Главы Чувашии началась вчера с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе 11 февраля в Подмосковье. Выразив соболезнование близким погибших, Михаил Игнатьев подчеркнул, что случившееся еще раз напоминает представителям власти о необходимости постоянно обеспечивать безопасность граждан.

Одним из первых выступил перед коллегами министр информационной политики и массовых коммуникаций республики Александр Иванов, рассказавший о реализации в нашем регионе программы электронного правительства. А именно — о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме. В соответствии с «майскими» указами Президента России, напомнил он, доля охвата населения такими электронными услугами должна к концу текущего года составить 70%, в прошлом году этот показатель достиг, предварительно, 60%.

Зарегистрироваться на едином портале госуслуг и подтвердить учетную запись несложно, продолжил министр. Ведь сделать это можно в многофункциональных центрах, отделениях Пенсионного фонда, регистрационно-экзаменационных отделениях Управления ГИБДД МВД, в ЗАГСе, Главном управлении по вопросам миграции МВД России, а также в Центре информационных технологий Мининформполитики Чувашии. На начало февраля доля зарегистрированных на портале жителей республики составляет 53,9%, и, судя по динамике увеличения показателя, контрольные цифры в Чувашии все же будут достигнуты.

Сегодня интерфейс регионального сегмента 21.gosuslugi.ru переведен на единый портал госуслуг с интерактивными формами в новом «белом» дизайне, также в 2017 году на него выведено 5 новых и 20 модернизированных услуг, продолжил Александр Степанович. Похвалив отличившиеся министерства и ведомства, отметил он и отстающих. Среди них — Минтранс и Гостехнадзор.

Почти традиционно слово предоставили и вице-премьеру — министру экономического развития, промышленности и торговли республики Владимиру Аврелькину. Рассказав о подготовке делегации Чувашии к участию в Российском инвестиционном форуме в Сочи, он также поделился планами. Например, подписать соглашения о продолжении сотрудничества с Крымом и Кабардино-Балкарией. В свою очередь Михаил Игнатьев отметил — если у собравшихся есть вопросы к членам российского правительства, он готов их озвучить адресатам на сочинском форуме.

Зашла речь на планерке и об участниках затянувшегося долевого строительства (в «красной зоне» сейчас три компании — ООО «Алза», ООО «Кратонстрой», ООО «Победа»). Прерывая доклад министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Михайлова, Глава республики наказал рассказывать не о количестве проведенных совещаний, а о конкретных датах сдачи домов. Ключи от квартир в двух новостройках хозяева должны получить до 8 марта, ответил в итоге министр.

Говорили в этот день также о судьбе «Чувашского бройлера» и об участии представителей республики во Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Количество пользователей портала госуслуг в Чувашии выросло за прошедший год в полтора раза.