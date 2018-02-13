В Чебоксарах завершился этап отбора пространств для благоустройства

В Чебоксарах завершился первый этап отбора общественных пространств, где в первую очередь будет проводиться благоустройство в 2018 году в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

По итогам рассмотрения поступивших предложений в администрации города сформирован перечень из шести общественных территорий для проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. В него вошли:

— Театральная набережная, благоустройство спортивной фанзоны на Чебоксарском заливе;

— Благоустройство кадетского сквера за АУ ДК «Тракторостроителей»;

— Благоустройство набережной реки Волга (Московская набережная, места отдыха II и III этапы);

— Строительство аллеи по ул. Айзмана в микрорайоне Альгешево;

— Благоустройство лесного массива «Дубовая роща»;

— сквер К. Иванова, II этап.

До 1 марта администрация города опубликует дизайн-проекты благоустройства территорий с описанием мероприятий по благоустройству. Ознакомиться с ними можно будет в местах голосования, а также в городских СМИ.

18 марта 2018 года состоится 2-й этап отбора общественных территорий, который пройдет в формате общегородского рейтингового голосования. Впервые принять участие в голосовании сможет любой гражданин, имеющий паспорт гражданина Российской Федерации и проживающий на территории города Чебоксары.