13 февраля Михаил Бабич посетит Чувашию и Марий Эл

13 февраля 2018 года Чувашию и Марий Эл посетит полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

В рамках рабочей поездки в Чебоксары Михаил Бабич посетит строительную площадку Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова.

В Марий Эл полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич проведет совещание по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития республики.

Аккредитация СМИ на мероприятия, которые будут проходить на территории Чувашской Республики, осуществляет пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики. Заявки принимаются по адресам pres5@cap.ru, analit2@cap.ru.