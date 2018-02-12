В Чувашии заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась

В Чувашии зарегистрирован 5831 случай заболевания гриппом и ОРВИ. В данное время показатель заболеваемости составил 471,8 на 100 тыс. населения. Это ниже среднемноголетнего почти в 2 раза. Такие данные публикует Роспотребнадзор по Чувашии.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в целом по республике на 4,6%, в т. ч. среди детей в возрасте 0–2 года – на 8,4%, 3- 6 лет – на 2,4%, 7-14 лет – на 15,8%, взрослых – на 5,9%, но среди подростков 15–17 лет заболеваемость выросла на 23,8%.

Среди заболевших 71,9% составили дети до 17 лет.

В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ по состоянию на 9 февраля 2018 года в образовательных учреждениях приостановлен учебно-воспитательный процесс (закрыты):

в Чебоксарах – в 3-х школах 3 класса на 78 учеников;

в Новочебоксарске — в 5-ти школах 11 классов на 298 учеников;

в Цивильском районе – полностью дошкольное учреждение на 95 воспитанников.