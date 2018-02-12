«Чебоксарская Масленица»: куда сходить и что посмотреть

Управление культуры и развития туризма Чебоксар предлагает самую полную программу Масленицы:

С 12 февраля Масленичный городок начнет работать в «Амазонии», здесь можно будет попробовать разнообразные блинные угощения, поучаствовать в конкурсах, посмотреть театрализованные постановки, посвященные каждому праздничному дню.

Массовые гуляния пройдут и в выходные дни. 17 февраля в 13.00 ч. состоится официальное открытие масленичных гуляний. Здесь будет организовано 8 активных площадок. Программа будет включать в себя покорение масленичного столба, выступление творческих коллективов, конкурсную программу и призы от партнёров.

А 18 февраля с 11.00 ч. состоятся снежные баталии: штурм снежной крепости, соревнования на масленичном столбе, огненное шоу, концерт, мастер-классы и угощения. Продолжит работу каток и горка.

Традиционно фестиваль «Широкая Масленица» будет проходить в парке «Лакреевкий лес». 17-18 февраля с 12.00 ч. здесь пройдёт более 10 сказочных представлений, мастер классов, концертных программ. 17 февраля пройдет фестиваль уличной еды, в котором примет участие 10 предприятий, а творческая программа будет посвящена исконно народным традициям, играм и конкурсам, а главными героями станут сказочные персонажи из любимых сказок. А в воскресенье здесь развернется более 7 тематических площадок, состоится масленичная эстафета, дегустация блинов и чая.

В Детском парке им. А.Г. Николаева 17 февраля в 12.00 ч. праздник для жителей и гостей города начнется с веселых заигрышей, разнообразных масленичных игр и конкурсов. Продолжится праздник театрализованным представлением на сцене.

Непременной частью проводов зимы были и остаются молодецкие забавы. 18 февраля в 12.00 ч. на территории Детского парка им. А.Г. Николаева будет организована площадка в древнерусском стиле, где пройдут показательные боевые выступления и традиционные виды развлечений. Сотрудники исторического клуба «Драконы морей» продемонстрируют свою удаль, покажут мастерство владения мечом, научат, как держать щит в строю и как обращаться с копьем. Масленичная ярмарка предложит гостям традиционные русские и чувашские сувениры, а в кулинарных рядах и в полевой кухне можно будет попробовать всевозможные угощения: блины, шашлыки, чай, кофе.

Еще одной площадкой для масленичных гуляний станет благоустроенный в 2017 году в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» сквер «Овас». 16 февраля с 12.00 ч. перед горожанами выступят творческие коллективы. На интерактивных площадках все желающие смогут принять участие в различных викторинах и забавах. Одной из особенностей праздника станет конкурс чучел масленицы, на котором свои творения представят школьники и дошколята.

Не останется в стороне от праздника и Аллея искусств, на которой 17 февраля в 11.00 развернется большая культурно-развлекательная программа. Для самых сильных и спортивных пройдет турнир по подниманию гири. Его победитель, кстати, в подарок получит живого гуся.

В этот же день в 12.00 ч. выступлением творческих коллективов города, артистов эстрады порадуют горожан в Бауманском лесу. На импровизированных площадках жители смогут состязаться в перетягивании каната, беге в мешках, набивании футбольного мяча, играх на меткость и ловкость. Здесь можно будет угоститься вкусными блинами, ухой и шашлыками.

18 февраля с 12.00 в Дубовой роще пос. Южный праздничное настроение горожанам создадут скоморохи и ряженые, концертные номера народных фольклорных ансамблей. Турнир по мини-футболу, лыжные гонки станут центром притяжения детворы. Также любой желающий сможет поучаствовать в народных забавах: состязаниях по поднятию гири, по перетягиванию каната, прыжкам в мешках, других подвижных играх и потехах. «В зимнем ресторане» будут установлены хураны — котлы с горячими национальными блюдами «Какай шурпи», «Хашламой», а всех желающих угостят блинами и горячим чаем.

Дворцы культуры, библиотеки города Чебоксары также приглашают горожан и гостей города на празднование Широкой Масленицы.

15 февраля на площадке перед Дворцом культуры «Салют» состоятся праздничные гуляния, посвященные проводам зимы и встрече весны. Традиционные увеселительные мероприятия: хороводы, ярмарки, концерт творческих коллективов, конкурсы и, конечно же, сожжение чучела, символизирующего прощание с холодной зимой и встречу долгожданной весны, будут проходить с 15.00 часов. Клуб исторической реконструкции «Драконы морей» подготовит древнерусские конкурсы и веселые игры.

В этот же день на открытой площадке Дома культуры «Ровесник» Централизованной клубной системы города Чебоксары состоится масленичная программа для жителей Юго-западного района. В программе праздника: игры, состязания, театрализованное представление от народной театральной студии «Арлекин», песни и хороводы от детского фольклорного ансамбля «Пилеш» и, обязательно, вкусные блины.

На центральной площади пос. Сосновка 18 февраля в 13.00 ч. состоится народное гулянье «Масленица идет — блин да мед несет». Жителей и гостей Заволжья ждут традиционные русские подвижные игры, веселые конкурсы и спортивные состязания, а так же хороводы, веселые частушки и песни ансамблей и солистов города Чебоксары. Для детей организуются интерактивные игровые зоны.На площади будет установлена оригинальная масленичная фото-зона, оформленная как горница в традиционной русской избе. Кульминация праздника — зрелищное сожжение чучела Масленицы.

18 февраля в 12.00 на площадке у центрального входа Дворца культуры «Акация» в поселке Новые Лапсары будет проведена конкурсно — развлекательная программа «Боярыня Масленица». В праздничную программу войдут веселые игры для детей, а также традиционные забавы для взрослого населения. Каждый зритель получит возможность не только принять участие в конкурсах и играх, но и угоститься блинами с горячим чаем. Символическим завершением программы станет традиционное сжигание чучела Масленицы.