Татьяна Акимова – в 20-ке сильнейших в женском биатлонном спринте

На Олимпийских Играх в южнокорейском Пхенчхане 10 февраля стартовала биатлонная соревновательная программа. Первой гонкой стал спринт среди женщин, где на старт вышла воспитанница чувашской школы биатлона Татьяна Акимова.

Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала Лаура Дальмайер (Германия). Татьяна Акимова стала 20-й, вторая россиянка Ульяна Кайшева финишировала 33-й.

Несмотря на не самый быстрый результат, Татьяна Акимова сегодня стала одной из трех спортсменок, прошедших оба рубежа без промаха. Кроме нее чисто отстрелять смогли Дуня Здоуц из команды Австрии и олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер.

После гонки Татьяна Акимова призналась, что немного волновалась в преддверии старта:

«Было очень волнительно, потому что Олимпиада – это чуть-чуть другие ощущения. Волновалась ли? Да, было волнение перед стартом.

Рада, что смогла «чисто» отстреляться, потому что на пристрелке было вообще что-то невероятное. Ветер дул и слева, и справа, пристреляться было очень сложно.

У меня на «стойке» почти не было ветра, ну и он был не такой проблемный. Слава богу, что так.

Ходом тяжело было, состояние было тяжеловатое. На тренировках я себя чувствовала хорошо, было совсем другое состояние. А в гонке, мне кажется, с волнением не справилась. Это как-то повлияло, думаю.

Конечно, обстановка очень непривычная, то что, тренеров нет рядом. Мы с Ульянкой очень хорошо общаемся. Нам с ней очень весело, она очень хорошая девочка. А тренеров, конечно, не хватает по трассе, очень много кричат команды из Белоруссии, Казахстана, Украины, вели нас на каждом метре практически. Огромное им спасибо за это», — рассказала Татьяна Акимова сайту «Матч ТВ».

Напомним, для обеих допущенных Международным Олимпийским комитетом биатлонисток из России эта Олимпиада стала первой в карьере. Татьяна Акимова — бронзовый призер чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете, победитель и призер этапа Кубка мира. Ульяна Кайшева — чемпионка мира и Европы среди юниоров, победитель и призер этапов Кубка IBU.

Уже завтра, 11 февраля, на Играх в Пхенчхане пройдет мужской спринт. Старт гонки в 14:15 (мск).