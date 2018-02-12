Михаил Бабич рассказал, какая помощь будет оказана родственникам погибших в авиакатастрофе самолета АН-148

11 февраля полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич находился на месте авиакатастрофы самолета АН-148 компании «Саратовские авиалинии», совершавшего полет из Москвы в Орск. Он выразил слова соболезнования всем родным и близким погибших. Отвечая на вопросы журналистов, Михаил Бабич рассказал, какая помощь будет оказана родственникам всех, кто погиб в авиакатастрофе:

«Хотел бы выразить слова глубокого соболезнования родным и близким погибших людей. Для нас это огромная трагедия. Поверьте, мы искренне соболезнуем. Списки сейчас уточняются, но уже очевидно, что большинство погибших — жители Оренбургской области, поэтому оренбуржцам — особые слова соболезнования. Понимая всю глубину трагедии, мы сделаем все, решить все вопросы, которые нужно решить с родными и близкими погибших людей чтобы в максимально короткие сроки провести поисковую операцию и решить все вопросы, которые нужно решить с родными и близкими погибших людей. Сейчас в городе Орск работает губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг. На месте развернут оперативный штаб, работают следственные органы, все оперативные службы, Министерство РФ по чрезвычайным ситуациям. Идет работа с родственниками погибших, уточняются списки, готовятся все необходимые процедуры для проведения экспертиз. Было принято решение: для того, чтобы людей лишний раз не беспокоить, все экспертизы провести на месте и максимально ускорить этот процесс. Завтра борт МЧС со специалистами должен быть в Орске, и эти работы будут на месте организованы. Решением губернатора Оренбургской области за каждого погибшего к страховке, которая платится в соответствии с федеральным законодательством, дополнительно будет выплачен миллион рублей. Будут проведены все необходимые действия для психологической реабилитации людей и решения всех вопросов, которые ими будут поставлены исходя из трагедии, которая, к сожалению, сегодня случилась», — отметил Михаил Бабич.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Миронов вошел в состав правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Подмосковье. Распоряжение о ее создании подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, обращаясь к губернатору Оренбургской области, жителям региона и всем, кто потерял родных и близких в результате крушения пассажирского самолета в Московской области, выразил глубокие соболезнования.

Уважаемый Юрий Александрович!

Выражаю соболезнование Вам и в Вашем лице родным, близким, коллегам всех, кто погиб в авиакатастрофе, произошедшей с самолетом Саратовских авиалиний. Трагический рейс из Москвы в Орск унес десятки жизней наших граждан, большинство которых были жителями Оренбургской области. Трудно найти слова, которыми можно заполнить пустоту от потери родного человека. Я разделяю это страшное горе и прошу всех близких набраться сил, чтобы пережить тяжелейшую потерю.

Для всех нас это огромная трагедия, и мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки оказать людям максимальную помощь и поддержку. А следственные органы, я уверен, выяснят причину этой катастрофы.

Искренне скорблю вместе с Вами, всеми жителями Оренбуржья и Приволжского округа.