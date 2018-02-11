Более 60 тысяч жителей Чувашии приняли участие в гонке «Лыжня России — 2018»

10 февраля Чувашия присоединилась к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России — 2018».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев с супругой Ларисой Юрьевной приняли участие в торжественных церемониях открытия ХХХVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Новочебоксарске и Чебоксарах. В каждом городе руководитель региона возглавил VIP- забеги.

В Новочебоксарске массовые гонки состоялись в паре культуры и отдыха «Ельниковская роща».

В мероприятии также участвовали министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков, министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов, глава администрации города Новочебоксарск Ольга Чепрасова и глава города Олег Матвеев.

Михаил Игнатьев приветствовал участников соревнований. Он отметил, что «Лыжня России» является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным праздником страны, объединяющим поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. «С каждым годом «Лыжня России» становится все более значительным событием спортивной жизни Чувашии. Народ республики дружит со спортом, и на лыжи сегодня встали жители всех городов и районов. Все больше любителей активного отдыха республики выходят на старт самой массовой лыжной гонки», — подчеркнул он и пожелал всем крепкого здоровья и успешных стартов.

По информации организаторов, в гонках «Лыжни России» в Новочебоксарске приняли участие порядка 4 тысяч человек.

Центральный старт «Лыжни России» в Чувашии состоялся в окрестностях Чебоксарского аэроклуба на территории около аэропорта. В массовых стартах приняли участие около 14 тысяч поклонников лыжного спорта.

Михаил Игнатьев в приветственном слове отметил, что Чувашия в команде Президента России Владимира Путина активно реализует государственную политику, направленную на развитие физкультуры и спорта. «Мы строим спортивные объекты, и они очень востребованы. Для многих жителей Чувашии разных возрастов систематические занятия физической культурой и спортом стали образом жизни. Повсеместно с большим охватом людей проходят ежемесячные Дни здоровья и спорта. А участие в массовых соревнованиях для многих стало доброй традицией», — подчеркнул он.

Руководитель региона выразил признательность родителям за достойное воспитание детей в духе любви к Родине, пропаганду здорового образа жизни. «Спорт развивает в человеке лучшие качества. Кто ведет здоровый образ жизни, занимается физкультурой и спортом легче добивается успехов в жизни», — отметил он.

Глава республики напомнил, что в этом году День зимних видов спорта стал еще и акцией в поддержку российских спортсменов-олимпийцев, которые участвуют в XXIII Зимних Олимпийских играх в городе Пхёнчхане (Республика Корея). Две спортсменки из Чувашии — биатлонистка Татьяна Акимова и фристайлистка Лана Прусакова — вошли в состав сборной России участвуют в Олимпиаде.

Участников спортивного праздника также приветствовали Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков, глава города Евгений Кадышев.

Отметим, в Чувашской Республике «Лыжня России» проводится ежегодно с 2005 года во всех муниципальных районах, городских округах.

В этом году на старт вышли более 60 тыс. человек. Это спортсмены-профессионалы, ветераны спорта, студенты, школьники, представители органов власти, а также трудовые коллективы. Об этом сообщает официальный портал органов власти Чувашии.