Сегодня в Чувашии стартует гонка «Лыжня России-2018»

Центральной площадкой «Лыжни России — 2018» в Чувашии станет Чебоксарский аэроклуб, в окрестностях которого подготовлена 3-километровая трасса.

Для участников «Лыжни России — 2018» приготовлены и шапочки, и номерные знаки, а также культурная программа и горячий чай. На старт готовятся выйти спортсмены-профессионалы, ветераны спорта, студенты, школьники, политические и государственные деятели, а также трудовые коллективы.

Регистрация пройдет с 8:30 до 11:15, а в 11:45 состоится торжественная церемония открытия соревнований.

Программа Центрального старта «Лыжни России» в Чувашии:

8.30 – 11.15 регистрация участников в день соревнований,

11.20 – 11.45 распределение участников по стартовым карманам,

11.45 – 12.00 официальная церемония открытия,

12.00 старт VIP-забега;

12.10 общий старт участников – трасса 3 км,

12.30 старт на дистанции 5 км и 10 км,

13.30 – 14.30 церемония награждения победителей и призеров,

14.30 – 15.00 официальная церемония закрытия.