Две спортсменки из Чувашии выступят на «Белой Олимпиаде»

Впервые в числе россиян, которые выступят на «Белой Олимпиаде» в г.Пхенчхане – сразу две спортсменки из Чувашии: биатлонистка Татьяна Акимова и фристайлистка Лана Прусакова. В качестве старшего тренера российских фристайлистов на Игры-2018 выехал воспитанник чувашской школы горнолыжного спорта и фристайла Никита Васильев.

Олимпийские соревнования по биатлону откроются 10 февраля (в 14.15 по моск.вр.) женским спринтом на 7,5 км и завершатся мужской эстафетой 23 февраля. Лучшие биатлонисты мира будут соревноваться на стадионе «Альпензия», который способен вместить более 26 тысяч зрителей.

Трансляции из Пхёнчхана-2018 в большом объеме будут вести Первый канал, Россия 1 и спортивный телеканал «Матч ТВ». В 2015 году права на показ зимних Олимпийских игр также получил телеканал Eurosport.

Смотреть за результатами соревнований в режиме реального времени можно на официальном сайте Олимпийских игр.