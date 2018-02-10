Ключевая ставка снизилась до 7,5%

Банк России снизил ключевую ставку до 7,5 процента. Об этом сообщает ИА РИА Новости.
Показатель уменьшили на 0,25 процента. В прошлом году ЦБ понижал ключевую ставку шесть раз, последний — в декабре, сразу на пятьдесят базисных пунктов. Всего за год она упала на 2,25 процента.
На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не исключает более быстрого перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Причиной этого она назвала ослабление девальвационных рисков, связанных с внешними факторами.