Ключевая ставка снизилась до 7,5%

Банк России снизил ключевую ставку до 7,5 процента. Об этом сообщает ИА РИА Новости.

Показатель уменьшили на 0,25 процента. В прошлом году ЦБ понижал ключевую ставку шесть раз, последний — в декабре, сразу на пятьдесят базисных пунктов. Всего за год она упала на 2,25 процента.