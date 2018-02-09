«Чебоксарские ястребы» победили «Уфимец» в первом матче

«Чебоксарские ястребы» победили в первом матче последнего тура предварительного этапа Чемпионата России в Суперлиге 2. Соперник нашей команды «Уфимец» из Уфы. Первая четверть шла на равных. Команды завершили ее с ничейным результатом 20:20. Но нашей команде нужна была победа. Поэтому в следующих отрезках игры «Ястребы» сделали все, чтобы не упустить победу: 18:13 и 23:14. Однако, почувствовав неладное, соперник действовал в 4-ой четверти решительно и переиграл нашу команду 18:25. Но задел у «Ястребов» был значительный и победа досталась нашей команде 79:72. Лучшими игроками встречи стали Сергей Жульков и Вадим Балякин.

Сегодня «Чебоксарские Ястребы» играют второй матч. Начало в 18:30. Нашей команде нужна победа, чтобы уверенно закрепиться на 3-ей строчке турнирной таблицы и выйти в финальную часть соревнований с лучшего места.