Михаил Игнатьев подписал законы Чувашии

8 февраля 2018 г. Главой Чувашской Республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым подписаны законы Чувашской Республики, внесенные им на рассмотрение Государственного Совета Чувашской Республики. Об сообщает официальный портал органов власти республики.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 8 февраля 2018 г. № 1 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» республиканский бюджет Чувашской Республики на 2018 год увеличивается по доходам в целом на 3255,6 млн. рублей.

Плановые назначения по собственным доходам увеличиваются всего на 463,9 млн. рублей, в том числе по налоговым доходам – на 440,5 млн. рублей, неналоговым доходам – на 23,4 млн. рублей.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета с учетом увеличения на 2791,7 млн. рублей составят 18751,2 млн. рублей (рост к 2017 г. на 8,7%), из них:

— 675,3 млн. рублей – дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели;

— 1202,2 млн. рублей – субсидии, в том числе на:

строительство автомобильных дорог и дошкольных образовательных учреждений (в микрорайонах «Новый город» и «Соляное» г. Чебоксары) – 676,8 млн. рублей;

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – 218,5 млн. рублей;

осуществление единовременных выплат медицинским работникам – 42,2 млн. рублей;

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства – 45,0 млн. рублей;

поддержку агропромышленного комплекса – 42,9 млн. рублей;

оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, – 20,3 млн. рублей;

поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба – 9,7 млн. рублей;

поддержку отрасли культуры – 18,9 млн. рублей;

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров – 2,8 млн. рублей и т.д.;

— 368,4 млн. рублей – субвенции, в том числе на:

финансовое обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами – 190,1 млн. рублей;

осуществление ежемесячной выплаты в связи рождением (усыновлением) первого ребенка –143,5 млн. рублей;

обеспечение жильем отдельных категорий граждан –18,8 млн. рублей и т.д.;

— 462,6 млн. рублей – иные межбюджетные трансферты, в том числе на:

финансовое обеспечение дорожной деятельности – 450,0 млн. рублей;

реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации – 8,8 млн. рублей.

Вышеуказанные безвозмездные поступления, за исключением дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, предусмотрены Законом в расходной части республиканского бюджета Чувашской Республики согласно их целевому назначению.

Плановые назначения по расходам на 2018 год увеличиваются в целом на 4551,8 млн. рублей.

С учетом данного уточнения расходы инвестиционного характера составят 5700,8 млн. рублей (рост к 2017 г. на 9,7%, или на 505,8 млн. рублей), из них:

на образование – 1255,1 млн. рублей, в том числе на строительство и реконструкцию школ в Цивильском, Моргаушском, Ядринском и Батыревском районах – 303,3 млн. рублей, на строительство школ и детских садов в г. Чебоксары – 951,8 млн. рублей;

на культуру – 469,5 млн. рублей, в том числе на туризм – 243,9 млн. рублей, строительство сельских домов культуры – 65,2 млн. рублей;

на коммунальное хозяйство – 1047,2 млн. рублей, в том числе на строительство блочно-модульных котельных в городах Шумерля и Козловка – 205,8 млн. рублей, на город Канаш – 757,1 млн. рублей.

Кроме того, предусматривается направить собственные средства на укрепление материально-технической базы организаций образования – 48,8 млн. рублей, здравоохранения – 247,9 млн. рублей, культуры – 12,3 млн. рублей, физической культуры и спорта – 10,2 млн. рублей, социальной помощи – 41,8 млн. рублей.

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики на 2018 год увеличивается в целом на 1393,5 млн. рублей, в том числе за счет собственных средств – на 333,9 млн. рублей, и в итоге составит 5042,6 млн. рублей (рост к 2017 г. на 3,8%).

С учетом вносимых изменений параметры республиканского бюджета Чувашской Республики составят на 2018 год:

— по доходам 46268,7 млн. рублей (рост к 2017 г. на 5,2%, или на 2293,9 млн. рублей);

— по расходам 47509,0 млн. рублей (рост к 2017 г. на 8,3%, или на 3641,8 млн. рублей);

— дефицит республиканского бюджета Чувашской Республики на 2018 год планируется в объеме 1240,3 млн. рублей;

— государственный долг Чувашской Республики на 2018 год против плановых назначений снижается на 185,2 млн. рублей и прогнозируется на 1 января 2019 г. в объеме 13998,4 млн. рублей, что составляет к прогнозируемым собственным доходам республиканского бюджета Чувашской Республики 50,9%.

Законом Чувашской Республики от 8 февраля 2018 г. № 2 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» увеличиваются параметры бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2018 год по доходам на 566,8 млн. рублей, по расходам – на 587,3 млн. рублей.

Размер субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год увеличен на 543,3 млн. рублей.

На оказание бесплатной медицинской помощи в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2018 году дополнительно направляется 579,3 млн. рублей. Расходы на дополнительное профессиональное образование медицинских работников, а также приобретение и ремонт медицинского оборудования с учетом увеличения на 8 млн. рублей составят 63932 млн. рублей.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 8 февраля 2018 г. № 3 «О передаче полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» полномочия по назначению и осуществлению выплаты, предусмотренной Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», будут осуществляться казенным учреждением Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году равен величине прожиточного минимума для детей в Чувашской Республике, установленной во II квартале 2017 года, – 8 910 рублей.

На финансирование данных выплат предусмотрено 143,5 млн. рублей из федерального бюджета.

Выплата носит адресный характер, ее получат те семьи, чьи доходы не превышают полуторакратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в республике во II квартале 2017 года – 9 330 рублей.

В целях назначения выплаты размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать на одного члена семьи 13 995 рублей, для семьи из 3 человек, с учетом первенца, – 41 985 рублей.

При подсчете среднедушевого дохода семьи учитываются зарплаты, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и другие доходы до вычета налогов.

Заявление подается с предъявлением следующих основных документов:

паспорт заявителя или документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении ребенка (выписка об установлении опеки);

сведения о доходах всех членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения (усыновления) ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения (усыновления) ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Справочно: по состоянию на 31 января 2018 г. общее число родившихся детей 1105, в том числе по очередности первыми – 401 ребенок, вторыми – 443 ребенка, третьими – 195 детей, четвертыми и последующими – 66 детей.

По информации органов ЗАГС, выдано 252 свидетельства на детей, рожденных первыми, из них 240 семей оповещены о мерах социальной поддержки.