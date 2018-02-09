В Чувашии выбирают места для благоустройства

Комфорт требует участия

Минстрой Чувашии намерен усилить контроль за выполнением в республике приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году дворы и парки благоустраивали в Чувашии в пилотном режиме, поэтому без сложностей не обошлось. В этом году программу ждет немало новшеств. Большая роль в ее реализации отводится и самим жителям городов и сел.

Одно из главных изменений — прежде чем определиться, какую общественную территорию надо благоустроить в первую очередь (сквер, парк, набережную…), сначала спросят мнение жителей. Эта процедура стала обязательной для тех городов и поселков, население которых превышает 20 тысяч человек (в Чувашии это Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Шумерля и Алатырь). Голосование за места, которые хорошо бы привести в порядок в этом году, к слову, уже в самом разгаре. На сайтах муниципалитетов до 10 февраля можно отдать свой голос за территорию, которая, по вашему мнению, нуждается в благоустройстве больше всего.

В чебоксарском списке, к примеру, значится 18 таких объектов, «выдвинутых» горожанами на общественных слушаниях, встречах, обсуждениях в ТОСах. Среди них — благоустройство «Дорисс-парка», Кадетского сквера, аллеи в микрорайоне Альгешево. В Новочебоксарске адресов девять. Здесь, например, ждут благоустройства Ельниковского оврага, появления детского городка у школы искусств, сквера по улице 10-й Пятилетки. А жители Алатыря в числе прочего предлагают разбить сад на территории краеведческого музея, обустроить воркаут-площадку на стадионе «Труд».

Выбирать можно не только из списка — не возбраняется вносить и свои предложения. Набравшие наибольшее число голосов пространства и будут преобразовываться в течение этого года. Но прежде жителям республики предстоит сделать еще один важный выбор — эскизного проекта территории. Этот этап намечен на 16-23 марта, каждое муниципальное образование назначает дату самостоятельно.

Кстати, первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Максим Иванов уже высказал свои предпочтения. По его мнению, дальнейшее развитие в Чебоксарах необходимо фанзоне на заливе, Кадетскому скверу и дубовой роще в Ленинском районе. «В голосовании нужно участвовать, — призвал он. — Это возможность получить общественное пространство, действительно нужное людям».

Перемены к лучшему ожидают не только места массового отдыха. Как и в прошлом году, по программе продолжат преображаться дворы. Особое внимание при этом будет уделяться качеству эскизных проектов. Начиная с этого года эскизы и общественных пространств, и любых дворовых территорий должны получить «добро» главного архитектора республики. «Связано это с тем, что в прошлом году было очень много нареканий по качеству проектов, их исполнению. Теперь ответственность за этот процесс мы возьмем на себя», — заявил Максим Иванов.

Больше всего вопросов в прошлом году вызвали, как известно, дворы. Так, высказывались претензии по поводу отсутствия покрытий на площадках, элементы устанавливались с нарушением норм, а зачастую проекты делались и вовсе без учета подземных коммуникаций.

Из-за переделок срывались сроки, «летели» сметы. «Пока качество проектных работ оставляет желать лучшего, — заметил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ, главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин. — Из-за отсутствия средств привлекаются не совсем грамотные проектные организации, делается много ошибок. За Чебоксары и Новочебоксарск я не переживаю. Там есть силы, проекты разрабатываются на должном уровне, а в сельской местности они пока слабенькие».

К слову, в нынешнем году к проектам дворовых территорий тоже имеются вопросы. «Пока они сырые, 80% вернули», — отметил главный архитектор. А из представленного на данный момент муниципальными образованиями 51 проекта одобрено всего семь.

Есть и еще одно нововведение. В этом году жители будут участвовать в благоустройстве своих дворов на условиях обязательного софинансирования. Минимальный его размер составит 3% от стоимости проекта дворовой территории.

Весной, кстати, когда позволит погода, подрядчики приступят к устранению прошлогодних недоделок во дворах, а в мае на объекты нагрянут проверяющие.

В этом году, впрочем, в республике рассчитывают управиться с работами по благоустройству до наступления холодов. «В 2017 году по некоторым объектам мы ушли в глубокую осень из-за того, что федеральные деньги получили в конце июня. Пока провели контракты, все закупочные процедуры, наступила осень, — объяснил Максим Иванов. — В этом году сделали все возможное, чтобы эту ситуацию не повторить. Подрядчики смогут выйти на объект уже в мае. Это намного раньше, чем в прошлом году».

У городов Чувашии есть шанс получить дополнительные средства на благоустройство и по другой госпрограмме. В России заработал отдельный проект для малых городов и исторических населенных пунктов, на который из бюджета страны выделено 5 млрд рублей. Алатырь и Мариинский Посад уже готовят заявки на участие. Если они пройдут всероссийский отбор и попадут в программу, то получат от 30 до 100 млн рублей дополнительно на благоустройство.

Фото с сайта г. Чебоксары

В прошлом году создание комфортной среды началось с инвентаризации дворов. Специальные комиссии оценили во дворах состояние озеленения, освещения, проездов и тротуаров, наличие малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок.

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Кстати

Подход — системный

В 2012 году в одном из «майских» указов Президента России Владимира Путина были поставлены задачи по обеспечению населения комфортным жильем и качественными коммунальными услугами. До этого благоустройству городов и сел в стране долгое время не уделялось должного внимания. В 90-е годы, как помнят люди старшего поколения, главенствовал принцип «не до жиру, быть бы живу». Но постепенно ситуация стала меняться. А с 2016 года формирование комфортной городской среды объявлено приоритетным проектом Правительства РФ.

В Чувашии за прошедшие шесть лет облик городов и сел заметно изменился — появились тротуары, современные малые архитектурные формы, фонтаны, клумбы. Отремонтировано более 1400 дворовых территорий. Для детей установлено более тысячи игровых и спортивных площадок. Заложено более 160 новых парков, аллей и скверов.

В 2017 году по соглашению между Минстроем России и Чувашской Республикой на программу формирования комфортной городской среды было выделено более 260 млн рублей. Эти деньги получили Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля, Канаш, Алатырь, Батыревский, Козловский, Мариинско-Посадский, Цивильский районы. Местные жители принимали активное участие в выборе объектов благоустройства и утверждении проектов.

В результате были благоустроены 14 общественных пространств и 73 дворовые территории. Установлены сотни элементов игрового и спортивного оборудования. Стали уютнее и современнее городские парки культуры и отдыха в Алатыре, Шумерле и Канаше, Ельниковская роща в Новочебоксарске.