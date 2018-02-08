В Чебоксарах завершается этап отбора территорий для благоустройства

На сайте Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи проходит онлайн-голосование. На 17.00 7 февраля о своих предпочтениях высказались 492 респондента. Предварительно голоса распределились следующим образом:

1. Театральная набережная, благоустройство спортивной фанзоны на Чебоксарском заливе – 119 (24,4%);

2. Благоустройство кадетского сквера за АУ ДК Тракторостроителей – 71 (14,5%);

3. Благоустройство набережной р.Волга (Московская набережная, места отдыха II и III этапы) (г. Чебоксары, западная часть Московской набережной) – 105 (21,5%);

4. Благоустройство территории, прилегающей к универмагу «Шупашкар» с обустройством световых фонтанов – 104 (21,3 %);

5. Создание парка культуры и отдыха в дубовой роще по ул. Ашмарина в мкр «Южный» — 30 (6,1%);

6. Сквер К.Иванова, II этап – 45 (9,2%);

7. Реконструкция Красной площади и Чебоксарского залива, модернизация инженерной инфраструктуры и благоустройство территории – 94 (19,3%);

8. Строительство аллеи по ул. Айзмана в мкр Альгешево – 18 (3,7 %);

9. Благоустройство Аллеи искусств по ул. 324 Стрелковой дивизии – 29 (5,9%);

10. Благоустройство сквера по ул. М. Горького – 38 (7,8 %);

11. Благоустройство лесного массива «Дубовая роща» — 106 (21,6%);

12. Благоустройство сквера им. В. И. Чапаева на пр.Ленина – 46 (9,4%);

13. Благоустройство парка по пл. Победы (Чапаевский поселок) – 39 (7,9%);

14. Благоустройство сквера возле ДК «Салют» — 75 (15,3%);

15. п. Сосновка, детский парк им. героя Советского Союза М.М. Кузнецова – 14 (2,9%);

16. Благоустройство сквера по Московскому проспекту, дом 3 – 39 (7,9%);

17. Благоустройство сквера Журналистов – 9 (1,8%);

18. Благоустройство «Дорисс парка» — 67 (13,6 %).

Кроме того, любой горожанин может отправить заявку с предложениями по отбору общественных территорий для их последующего благоустройства.

Заявки принимают по адресам:

общественная приемная администрации Ленинского района: 23-44-56, электронный адрес lenin_oki5@cap.ru

общественная приемная администрации Калининского района: 23-44-12, электронный адрес kalin_oki3@cap.ru

общественная приемная администрации Московского района — 23-52-25, электронные адреса: gkh@mosk.cap.ru; mosk@cap.ru.