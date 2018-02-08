8 февраля адвокаты Чувашии окажут бесплатную юридическую помощь

8 февраля 2018 года в республике состоится совместный День приема граждан по оказанию бесплатной юридической помощи адвокатами и сотрудниками отдела социальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба Минюста Чувашии.

В настоящее время на получение бесплатной юридической помощи в республике имеют право 33 категории граждан, среди них, в частности, малоимущие, инвалиды I и II группы, граждане, имеющие трех и более совместно с ними проживающих несовершеннолетних детей, дети-инвалиды, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны и др. По инициативе Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева Минюстом Чувашии разработан соответствующий законопроект, где планируется расширить данный перечень и включить в него беременных женщин, женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; одиноких родителей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); инвалидов III группы с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, инвалидов III группы с нарушениями функций одновременно слуха и речи; а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Справочно. В 2017 году бесплатная юридическая помощь органами исполнительной власти Чувашии и подведомственными им учреждениями была оказана 17793 гражданам в виде консультирования в устной форме (16821 раз) и письменной (435 раз) формах, по вопросам, относящимся к их компетенции, а также составлены 422 документа правового характера, представлены интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях 115 раз (по вопросам ЖКХ, признания гражданина безработным, установления пособия по безработице, предоставления мер социальной поддержки, реабилитации инвалидов).