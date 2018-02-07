Юношеская сборная Чувашии участвует в первенстве России по лыжным гонкам

В эти дни юношеская сборная команда Чувашии принимает участие первенстве России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет. Соревнования проходят городе Рыбинск Ярославской области, на лыжной трассе стадиона «Демино». За медали борются 443 спортсмена из более 50 регионов страны.

Чувашию представляют воспитанники республиканской Спортивной школы олимпийского резерва №2 Калиста Кускова, Варвара Скоросуева, Денис Питин, Юрий Сергеев, Анастасия Тикинева, Валентина Тикинева, Валерия Архипова, Роман Михайлов и воспитанник Канашской Детско-юношеской спортивной школы «Локомотив» Роман Прончатов.

Спортсменам предстоит определить сильнейших в гонке гонки классическим и свободным стилями на дистанциях 3, 5 и 10 км, а также в эстафетах 4Х3 и 4Х5 км.