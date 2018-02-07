Организаторы финансовой «пирамиды» похитили более 172 млн рублей

Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашии, двое мужчин признаны виновными в хищении у граждан более 170 миллионов рублей и приговорены к реальному лишению свободы.

Известно, что организаторы «пирамиды», имевшей помимо головного офиса в Чебоксарах филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани, Ульяновске, Йошкар-Оле и других городах России в период с 2011 по 2015 годы похитили у вкладчиков более 172 миллионов рублей. Обещая клиентам до 79 % годовых, предприниматели заключали с вкладчиками договоры займа на сроки от 3 до 12 месяцев. Жертвами преступников стали 942 человека. Кроме того, следствие предъявило им обвинение в легализации доходов, полученных преступным путем на сумму более 90 миллионов рублей. Следователями было собрано более 200 томов уголовного дела, допрошено более 1000 свидетелей.

Московский районный суд города Чебоксары приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 6 до 8 лет в колонии общего режима. Кроме того, осужденные обязаны будут выплатить обманутым вкладчикам нанесенный материальный ущерб. На земельные участки в Ленинградской и Московской областях, которые находились в собственности подсудимых, наложен арест. После их реализации будет возмещен ущерб пострадавшим. Приговор пока не вступил в законную силу.