Сборы филиала компании РОСГОССТРАХ в Чувашской Республике за 2017 год превысили 1 млрд. рублей

Филиал компании РОСГОССТРАХ в Чувашской Республике подвел предварительные итоги деятельности в 2017 году.

За минувший год сборы филиала составили более 1 млрд. рублей. За этот период сотрудниками чувашского филиала было заключено 285,7 тысяч договоров страхования – более 600 договоров ежедневно.

В Чувашской Республике РОСГОССТРАХ остается безусловным лидером страхового рынка. Разнообразие предлагаемых программ по имущественным видам страхования, автострахованию, личному страхованию делает эти продукты привлекательными и доступными для широкого круга потенциальных страхователей.

В частности, традиционно пользуется популярностью страхование квартир и строений – сборы по этим видам у компании РОСГОССТРАХ в Чувашии за 2017 год составили более 330 млн. рублей. Жители республики в минувшем году также стали активнее страховать животных – сборы, по сравнению с прошлым годом, увеличились на 3,7 млн. рублей и составили более 49 млн. рублей.

Среди клиентов компании РОСГОССТРАХ – крупнейшие промышленные и финансовые организации республики. За отчетный период РОСГОССТРАХ застраховал более 430 опасных производственных объектов на предприятиях Чувашии.

Компании доверяют автолюбители – сборы по каско за год составили более 129 млн. рублей, сборы по ОСАГО – более 454 млн. рублей.

«Мы намерены и в дальнейшем сохранять свое лидерство на страховом рынке республики, — отмечает директор филиала компании РОСГОССТРАХ в Чувашской Республике Алексей Пирожков. — Жители Чувашии ценят то, что наша компания предлагает весь спектр страховых услуг, как частным, так и кооперативным клиентам. У нас по всей республике работают опытные агенты, которые предлагают страховую защиту от самых разнообразных рисков, четко отрегулирована система возмещения убытков».

Всего за 12 месяцев 2017 года клиенты компании РОСГОССТРАХ получили страховое возмещение в размере 577,4 млн. рублей. Большая часть выплат была произведена в сегменте автострахования.