Управление Росреестра по Чувашии проведет Единый день консультаций

1 марта в Чебоксарах представители Управления Росреестра по Чувашии проведут Единый день консультаций. Мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

С 13 до 20 часов можно будет получить бесплатную консультацию по адресу: ул. К. Маркса, д. 56.

В районах Единый день консультаций пройдет во всех территориальных отделах Управления Росреeстра. Руководство Управления также проведет онлайн-консультации на интернет-площадках.